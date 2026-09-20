Колибри из перламутра: Rolls-Royce впервые отделал раковинами морского ушка

Rolls-Royce создал «подарочный» Phantom. Фото: пресс-служба бренда

Пресс-служба Rolls-Royce сообщила о выпуске эксклюзивного седана Phantom Hummingbird, выполненного по персональному заказу. Этот автомобиль стал подарком супруге клиента, а его ключевой особенностью впервые за всю историю бренда стала отделка интерьера раковинами морского ушка. За основу взят удлиненный кузов Phantom Extended. Силовая установка осталась стандартной: 6,75-литровый V12 на 563 лошадиные силы.

Мастера подразделения Rolls-Royce Bespoke остановили выбор на раковинах абалоне благодаря их неповторимому перламутровому сиянию. Внутренняя сторона этих раковин излучает сине-зеленый иридесцентный отблеск, который, по замыслу создателей, перекликается с мерцанием оперения колибри. Именно эта птица и стала главной темой декора.

Производственный процесс включал лазерную резку раковин на мельчайшие пластины, кромки которых потом доводились вручную. Каждую заготовку вырезали с запасом в 0,06 мм сверх итогового размера — это компенсировало возможную погрешность лазера, после чего элемент вручную подгоняли до нужной формы.

В интерьере автомобиля размещены три декоративные композиции. Изображения колибри на двух откидных столиках для пикника собраны из 53 фрагментов раковин абалоне и перламутра каждое. Лишь в крыльях одной птицы задействовано 18 деталей.

Панель между задними сиденьями, названная Rear Waterfall, декорирована растительным узором из 84 элементов. Все композиции нанесены на ясеневый шпон и покрыты лаком. Сборка трех панелей вручную заняла 45 часов.

Цветовое решение салона подобрано в соответствии с перламутровой гаммой. Кресла обтянуты кожей Creme Light с вставками оттенков Moccasin и Tan. Пол застелен коврами Seashell, а потолок получил традиционное «звёздное небо» из тысяч светодиодов. В отделке также применены накладки из натуральной берёзы и шпон из корня ясеня.

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