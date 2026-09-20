Skyline возвращается: Nissan обещает рекордно быстрое возрождение легенды

Nissan Skyline нового поколения представят в декабре 2026 года. Richard OD / Shutterstock.com / Fotodom.

Пресс-служба Nissan официально объявила, когда состоится дебют следующего поколения Skyline. Легендарный седан покажут в декабре 2026 года. Генеральный директор компании Иван Эспиноса лично подтвердил эту дату.

Руководитель охарактеризовал модель как одну из важнейших для марки и назвал ее символом возрождения Nissan. Судя по первым тизерам, облик новинки перекликается с классическим Skyline Hakosuka: седан обретет выразительную переднюю часть, рельефные крылья и задние фонари с графикой, напоминающей GT-R.

На создание автомобиля ушло рекордно мало времени — 26 месяцев, тогда как предыдущее поколение разрабатывалось 55 месяцев. Ускорить процесс вдвое удалось в том числе за счет применения генеративного искусственного интеллекта и цифрового моделирования.

Кроме того, Эспиноса признал, что китайские производители устанавливают высокую планку как в технологиях, так и в темпах разработки. По его словам, сотрудничество с китайским концерном Dongfeng дало Nissan дополнительный опыт.

Выпуск нового Skyline организуют в Японии. Седан будет сходить с конвейера завода Nissan в Тотиги, который компания преобразует в специализированный центр по производству спортивных машин. В настоящее время там собирают спорткар Fairlady Z.

Технические параметры нового Skyline пока держатся в секрете. Предполагается, что седан сохранит заднеприводную платформу. Среди вероятных вариантов силовой установки называют гибридную систему и уже существующий двухтурбинный V6 мощностью свыше 400 л.с. Не исключается также появление шестиступенчатой механической коробки передач и версии Nismo.

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