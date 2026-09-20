Прощай, Hemi: Charger сменил V8 на другой мотор

Легендарный Додж без V8. chorche de prigo / Shutterstock.com / Fotodom.

Dodge возродила Charger, однако легендарного мотора Hemi V8 под капотом больше нет — его место занял наддувный рядный шестицилиндровый агрегат. Руководитель марки Мэтт Макалир допускает, что восьмицилиндровый двигатель со временем может вернуться, но пока поклонникам остается довольствоваться текущим предложением.

Помимо электрической Daytona, спрос на которую в США оказался невысоким, основу линейки составляют версии Sixpack. Как и в случае с электромобилем, гамма с ДВС поделена на два уровня мощности. Базовая R/T за 65 093 евро получила 3-литровую рядную турбошестерку в исполнении Standard Output: 426 л.с. и 634 Н*м.

Топовая Scat Pack стоимостью от 68 068 евро оснащена двигателем Hurricane в конфигурации High-Output. Давление наддува подняли выше 2,0 бар, что потребовало снижения степени сжатия и слегка ограничило тягу на низких оборотах.

Зато кованые компоненты дали солидный прирост мощности: 558 л.с. и 720 Н*м. Впервые все это сочетается со стандартным полным приводом. До сотни новинка разгоняется примерно на три десятых секунды быстрее прежней версии с 6,4-литровым V8 — как на бумаге, так и на практике.

Кузов предлагается в двух вариантах: седан с фастбэк-крышкой и купе, пришедшее на смену Challenger. Широкий обвес Widebody и 20-дюймовые колеса уже в базовой комплектации. Дизайн откровенно отсылает к культовому Mustang 1968 года.

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