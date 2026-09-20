Eclipse Cross возвращается: сколько стоит кроссовер с не перегруженной электроникой

Кроссоверы Мицубиси снова в РФ. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

На российский рынок начали завозить свежие Mitsubishi Eclipse Cross — автомобили, ориентированные на тех, кто ценит надежный и удобный кроссовер, не перегруженный избыточно сложными электронными системами.

Согласно данным портала «Автоновости дня», минимальная стоимость таких машин с учетом логистики и сопутствующих издержек на одной из классифайд-площадок составляет 3 200 000 рублей.

По этой цене новый переднеприводный Eclipse Cross 2026 модельного года предлагается под заказ. Речь идет о версии, которая обычно оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., бесступенчатой трансмиссией и приводом на переднюю либо на обе оси.

В число опций кроссовера за эти деньги входят, среди прочего: мультимедийный комплекс с тачскрином, руль с кожаной оплеткой и мультифункциональными кнопками, раздельный климат-контроль на две зоны, доступ без ключа, старт двигателя нажатием кнопки, электрический стояночный тормоз, электрорегулировка, подогрев и автоматическое складывание наружных зеркал, круиз-контроль, камера заднего обзора, люк и легкосплавные диски на 18 дюймов.

За 3 250 000 рублей такой же переднеприводный Eclipse Cross можно заказать в Ижевске, Самаре, Тюмени и Москве. В Санкт-Петербурге за поставку просят на 40 тысяч больше, а минимальная цена привоза в Новосибирске и Подмосковье составляет 3 350 000 рублей.

Как следует из объявлений, машины имеются и в наличии, однако их стоимость выше. К примеру, в Москве новый кроссовер японской сборки в не самой щедрой комплектации (однозонный климат-контроль, пластиковый обод руля, тканевая отделка салона, механический стояночный тормоз и прочее) оценили в 3 599 000 рублей.

Помимо этого, в продаже встречаются варианты в максимальном оснащении (кожаный салон, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ и другие опции) с полным приводом. В Санкт-Петербурге такой экземпляр выставлен за 3 970 000 рублей, а в Нижнем Новгороде — за 4 179 000 рублей.

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