Китайский автопоток: эксперт раскрыл положение с б/у машинами из Поднебесной

Топ-5 б/у авто из Китая. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

За период с января по август текущего года Россия импортировала из Китая 75 тысяч подержанных легковых машин. Это практически в два раза, а точнее на 98%, превышает показатель аналогичного отрезка 2025 года.

Такими сведениями поделился руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он напомнил, что годом ранее за восемь месяцев в страну из Китая доставили 38 тысяч таких автомобилей.

Лидером по популярности в 2026 году оказался среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron — было ввезено 5926 экземпляров. Вторую строчку заняла Toyota Corolla с результатом 5096 машин. Далее расположились две модели Audi: Q3 (4088 автомобилей) и A3 (3907). Замыкает топ-5 Volkswagen Golf — 2809 единиц.

Что касается рынка новых машин, то в августе 2026 года граждане России приобрели 122 234 легковых автомобиля, что почти на 7% уступает прошлогоднему показателю. Эти данные приводятся в материалах «Паспорт промышленный консалтинг». Практически все бренды из первой десятки продемонстрировали спад. В частности, продажи «АвтоВАЗа» упали на 2%, составив 27 061 машину, Haval — на 9% (14 547 единиц), а Tenet (Chery) с показателем 12 167 автомобилей год назад еще не присутствовал на рынке.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, об обновленном Haval Jolion, о падении продаж подержанных авто.