Нефертити ищете? От Тутанхамона направо и по коридору: Ученые выдвинули убедительную гипотезу о захоронении главной красавицы Древнего Египта

Археологи «просвечивают» одну из стен гробницы Тутанхамона стену георадаром. Фото: nature.com

Мощный георадар, который применили египетские археологи из Национального исследовательского института астрономии и геофизики (Egypt’s National Research Institute of Astronomy and Geophysics) для сканирования внутренних стен гробницы Тутанхамона, «высветил» отходящий от нее замурованный коридор. Скорее всего он ведет к погребальной камере Нефертити, сообщили ученые в журнале Nature.

Подвиньтесь, мама!

Нефертити, что в дословном переводе означает «грядущая красавица», жила 3300 лет назад. Была женой фараона Эхнатона (Аменхотепа IV). И как минимум, мачехой фараона Тутанхамона. А то и его матерью. Скончалась в 1330 году до нашей эры в возрасте от 29 до 38 лет. Скончалась и исчезла. Останки до сих пор не могут найти.

Предположение о том, что погребальная камера Нефертити находится где-то в непосредственной близости от гробницы Тутанхамона — в тайной комнате, которая к ней примыкает, в 2015 году высказал британский египтолог Николас Ривз (British Egyptologist Nicholas Reeves).

Гробница, в которой в 1922 году был обнаружен саркофаг Тутанхамона, выглядит подозрительно маленькой для царской усыпальницы, рассуждал ученый. Скорее всего она представляет собой часть более крупной системы погребальных камер, которая изначально была устроена для царицы Нефертити.

Египетские власти поверили Ривзу. Но долбить стены гробницы не стали — разрешили лишь обследовать её «неразрушающими методами». Несколько попыток «заглянуть» в тайные помещения посредством георадаров закончились неоднозначно.

В начале 2016 года японские специалисты под руководством Хирокатсу Ватанабе (Hirokatsu Watanabe) «увидели» за одной из стен два скрытых помещения. Одно — с органикой, в другом находилось нечто, похожее на металл.

Вверху: скрытые помещения гробницы Тутанхамона согласно прежним предположением. Внизу: По нынешним предположениям, тайных помещений может быть гораздо больше. Известные - обозначены серым цветом, предполагаемые – желтым и сиреневым. В одном из них, к кото

В 2018 году итальянские археологи из Политехнического университета в Турине (Polytechnic University in Turin) под руководством Франческо Порчелли (Francesco Porcelli), вооруженные более мощным радаром, не подтвердили выводы японцев — не выявили убедительных особенностей, которые бы свидетельствовали о том, что за стенами гробницы находятся какие-либо полости.

В 2020 году Мамдух эль-Дамати — энтузиаст поисков Нефертити, который одно время возглавлял министерство памятников древности и культурного наследия Египта, объявил в журнале Nature, что очередное «просвечивание», организованное лично им — теперь уже профессором университета Айн Шамс (Ain Shams University) в Каире, все-таки выявило скрытые полости, прилегающие к гробнице Тутанхамона. Ломать всё равно ничего не стали.

Из анализа результатов нынешнее — нового — сканирования следовало, что в стенах гробницы имеются — нет, не комнаты, а замурованные проходы шириной 2 метра. Предшественники, которые искали именно обширные комнаты, могли их не заметить.

Проход к гробнице Нефертити замурован в стене справа.

Использовав микрогравиметрию, которая позволяет по незначительным изменениям в гравитационном поле Земли определять различие в плотности тех или иных участков, ученые в дополнение к проемам-проходам «обнаружили» уходящие вбок коридоры. Один из них, который тянется от правой стены гробницы вниз, ведет как будто бы аж к нескольким выдолбленным в скале камерам — к целому погребальному комплексу. В нем то ли 5, то ли 6 комнат. Как и полагал и до сих пор полагает Ривз. Ученый к тому же считает, что на северной стене гробницы изображен не Тутанхамон, а Нефертити, портреты которой были слегка подправлены «под фараона» после его скоропостижной смерти.

По гипотезе Ривза, поддерживаемой его единомышленниками, тот склеп, в одной из комнат которого Говаррд Картер нашей Тутанхамона, изначально был устроен для царицы Нефертити и предназначался исключительно ей одной. В нем её и похоронили.

Однако через 9 лет после смерти Нефертити внезапно — в раннем возрасте — скончался Тутанхамон. Его матери или мачехе пришлось «потесниться». Потому что изготовить отдельную усыпальницу не успели. В итоге, мумию Нефертити перенесли в одну из смежных камер, замуровали вход, а фараона уложили в «проходном» помещении, в котором он лежал до 1922 года.

Портрет Нефертити подправили, чтобы сделать похожим на Тутанхамона.

Погребальная маска Тутанхамона изначально была женской

В 2024 году британские ученые тщательнейшим образом в очередной раз обследовали знаменитую золотую погребальную маску фараона Тутанхамона — ту, в которой его мумию нашел Говард Картер (Howard Carter).

Обследование показало, а точнее подтвердило имевшиеся подозрения: маска изначально Тутанхамону не предназначалась. Проще говоря, не его она. А чья, спрашивается? Точно, конечно, не известно. Но весьма обоснованное предположение, как не трудно догадаться, имеется.

По словам профессора Джоан Флетчер (Joann Fletcher), руководившей работами, на маске найдены следы изменений, которые были сделаны после того, как она была уже изготовлена. По сути, маску «подгоняли» под фараона — золото в наплавленных слоях чуть отличается.

Золотая маска Тутанхамона не слишком на него похожа. Похожа на Нефертити.

Однако куда более впечатляет другое: уши маски оказались проколотыми. А это указывает на то, что она женская — по крайней мере, была такой изначально. Древние египтяне не прокалывали уши на мужских посмертных масках. Только на женских. Или на детских. Ученые считают, что мастера, внося изменения, просто упустили эти детали из виду.

«Дырки» заметил еще Картер, но не стал искать объяснений. Как следует из его отчета, на который ссылается Флетчер, Картер лишь «заострил внимание на одной особенности, которую долгое время упускали из виду… явно проколотые уши».

Ривз считает, что маску делали для Нефертити. Мол, на это указывают не столько проколотые уши, сколько женский вид маски и портретное сходство.

Энтузиасты ждут решения Высшего совета по делам древностей Египта. Ученые намерены для начала просверлить стену, просунуть камеру и взглянуть на то, что там находится. И находится ли хоть что-то. Хотя бы коридор. Нефертити или найдут, или убедятся, что в окрестностях гробницы Тутанхамона её нет. Как, не исключено, и самих окрестностей.

Бюст Нефертити, найденный немецкими археологами. Фото: nature.com

О том, где еще могли бы спрятать мумию легендарной женщины, признанной при жизни эталоном красоты, и как она могла бы выглядеть на самом деле, читайте Ученые уверяют, что воссоздали облик настоящей Нефертити.

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