Японцы обошли россиян, китайцы рванули на 53%: вторичный рынок переписал правила

«Автостат»: японские марки обошли российские по продажам авто с пробегом в РФ. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

В августе 2026 года россияне приобрели 518,2 тыс. автомобилей с пробегом. Согласно исследованию «Газпромбанк автолизинга» и «Автостата», крупнейший объем продаж пришелся на японские марки — 145 тыс. машин. Российские бренды заняли вторую позицию с результатом 124,5 тыс. автомобилей. При этом общая финансовая емкость российского рынка подержанных машин за последний месяц лета составила 613,3 млрд рублей. По сравнению с июлем показатель сократился на 5%: месяцем ранее расходы покупателей достигали 644,2 млрд рублей. Годовая динамика также оказалась отрицательной. В августе 2025 года россияне потратили на автомобили с пробегом 628,9 млрд рублей, поэтому за год совокупные расходы снизились на 2%. Вместе с тем по итогам января — августа 2026 года объем средств, направленных на вторичный авторынок, достиг 4,66 трлн рублей. Это на 9% больше результата за аналогичный период прошлого года. По количеству реализованных машин вслед за японскими и российскими марками расположились европейские производители — 113,1 тыс. автомобилей. Корейские бренды заняли четвертое место с 66,6 тыс. машин, американские — пятое с показателем 34,9 тыс. На китайские марки пришлось 31,3 тыс. продаж. Распределение по количеству автомобилей, однако, не совпало с рейтингом по денежным расходам. Больше всего средств в августе было направлено на европейские машины — 200,4 млрд рублей. По сравнению с августом прошлого года этот показатель уменьшился на 12%. Одновременно доля европейских автомобилей в общей финансовой емкости вторичного рынка снизилась с 36,2% до 32,7%. На японские автомобили с пробегом покупатели потратили 192 млрд рублей. За год расходы на машины этих марок увеличились на 8%, а их доля в общем объеме затрат выросла с 28,3% до 31,3%. Самая заметная положительная динамика за год отмечена у китайских автомобилей. Расходы россиян на подержанные машины из КНР увеличились на 53% и достигли 63,9 млрд рублей. В результате доля китайских брендов на вторичном рынке выросла с 6,7% в августе 2025 года до 10,4% в августе 2026-го. При этом продажи корейских автомобилей сопровождались сокращением затрат. На них россияне направили 77,8 млрд рублей — на 18% меньше, чем годом ранее. Их доля в совокупных расходах уменьшилась с 15% до 12,7%. Расходы на подержанные автомобили российских марок составили 51 млрд рублей, снизившись за год на 7%. Доля отечественных машин в денежном выражении также сократилась — с 8,7% до 8,3%. Американские бренды в августе получили 26,7 млрд рублей от продаж автомобилей с пробегом. Это на 14% меньше результата годичной давности. Их доля в общей финансовой емкости рынка снизилась с 4,9% до 4,3%. Основу августовского вторичного рынка составили автомобили старшего возраста. Машины, которым исполнилось 10 лет и более, обеспечили 349,9 тыс. сделок, или 67,5% всех продаж. Еще 104,2 тыс. автомобилей относились к возрастной категории от пяти до девяти лет. На машины младше пяти лет пришлось 64,1 тыс. покупок. При этом на относительно свежие автомобили — возрастом до пяти лет — россияне потратили 159,4 млрд рублей. Это соответствует 26% всех расходов на подержанные машины в августе. Для сравнения, годом ранее на эту категорию пришлось 198,1 млрд рублей, а ее доля в финансовой емкости рынка составляла 31,5%.

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