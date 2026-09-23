«Патриот X» на подходе, но автомат заставит подождать: УАЗ расставил приоритеты

Обновленный "Патриот" появится осенью. Petr Smagin. Shutterstock.com / Fotodom.

Обновленный внедорожник УАЗ «Патриот» планируется вывести в дилерские центры в октябре–ноябре 2026 года. При этом версия с автоматической трансмиссией появится существенно позже. Как пишет «Российская газета», серийный автомобиль с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ожидается только к середине 2028 года.

На первом этапе покупателям предложат машину с механической коробкой. В линейке двигателей, помимо бензинового агрегата, появится новый 2,0-литровый дизель мощностью 136 л.с. Он будет работать в сочетании с 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Рестайлинговая модель получит название «Патриот X». Несколько таких автомобилей уже замечали на улицах Москвы, однако речь шла о машинах, задействованных в заключительной части сертификационных процедур. Началом продаж их появление считать нельзя.

Модернизация затронет не только силовую установку. УАЗ намерен расширить перечень комплектаций двумя новыми вариантами, вернуть систему противобуксовки и установить мультимедийную систему с дисплеем диагональю 9 дюймов. Стоимость обновленного внедорожника производитель пока не раскрыл.

Разработка версии с автоматом требует дополнительного времени. В качестве основы УАЗ использует 8-ступенчатую гидромеханическую коробку, которая уже применяется на пикапах Sollers. Однако для «Патриота» агрегат предстоит настроить под бензиновый двигатель и совместить с его раздаточной коробкой.

Для завершения работ потребуются полноценные дорожные испытания, а также летние и зимние этапы калибровки. Таким образом, осенью 2026 года выбор будет ограничен версией с механической коробкой.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, об обновленном Haval Jolion, о падении продаж подержанных авто.