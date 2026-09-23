Tank 300 превратили в экстремальный внедорожник: что получил Hooke Trail

В Китае начались продажи Tank 300 Hooke Trail для экстремального бездорожья. Фото: пресс-служба бренда

В Китае стартовала реализация специальной модификации внедорожника Great Wall Tank 300 под названием Hooke Trail. Как сообщает пресс-служба компании, автомобиль ориентирован на эксплуатацию в условиях тяжелого бездорожья. Цена такой версии составляет 250 тыс. юаней — примерно 3,1 млн рублей. Для сравнения, стандартный Tank 300 на китайском рынке оценивается в 199,8 тыс. юаней, что эквивалентно примерно 2,5 млн рублей.

Внешне внедорожник сохранил привычные пропорции кузова, однако его конструкцию существенно адаптировали к экстремальным нагрузкам. Машина получила переработанные бамперы и увеличенный шноркель. Вместо независимой схемы применены неразрезные мосты, а после модернизации жесткость подвески выросла на 38%. Помимо новых рычагов, инженеры усилили ряд элементов шасси и установили цельные рулевые тяги, рассчитанные на серьезные удары.

Еще одной особенностью Tank 300 Hooke Trail стал стабилизатор поперечной устойчивости с возможностью отключения. Такая система позволяет увеличить рабочий ход подвески и расширить артикуляцию колес на 130 мм. Это должно облегчить движение по пересеченной местности, в том числе при прохождении глубоких колей и канав. Конструкция кузова допускает установку колес размером до 40 дюймов, хотя с завода автомобиль выходит на 18-дюймовых дисках.

За движение отвечает 2,0-литровый бензиновый турбомотор, развивающий 231 л.с. В паре с ним работает девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Для повышения проходимости предусмотрены три дифференциала с механическими блокировками и раздаточная коробка с понижающим рядом.

Клиренс внедорожника достигает 245 мм. Геометрическая проходимость также была улучшена: угол въезда составляет 41 градус, съезда — 34 градуса. Кроме того, Tank 300 Hooke Trail способен преодолевать водные преграды глубиной до 850 мм.

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