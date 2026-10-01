Мария Миронова огорошила признанием: тайно сошлась с мужем после развода

Мария Миронова родила двоих сыновей от разных мужей Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Мария Миронова огорошила поклонников новым фото. Актриса воссоединилась с первым мужем. Она разместила снимок с сыновьями и Игорем Удаловым. Судя по всему, теперь Мария и Игорь вместе воспитывают младшего сына артистки, которого она родила от своего молодого супруга Андрея Сороки.

Мария Миронова отпраздновала семилетие младшего сына Федора от Андрея Сороки с первым мужем Игорем Удаловым и старшим наследником Андреем Мироновым-Удаловым. Она показала фото. "Папа и сыновья", - гласит подпись к снимку.

Ошарашенные поклонники решили, что артистка тайно сошлась с Удаловым. Они хоть и были в разводе с 1999 года, но актриса всегда тепло отзывалась об Игоре. "Он настоящий мужчина и удивительный человек, который поддерживает меня по сей день", - писала актриса.

Мария утверждала, что они сохранили отличные отношения и продолжали поддерживать связь. А не так давно предприниматель подарил младшему ребенку бывшей жены семейную реликвию. Речь идет о теннисной ракетке Андрея Миронова.

Теперь у поклонников актрисы нет сомнений, что Мария и Игорь снова вместе. И именно ему Миронова доверила воспитание младшего сына.

Что касается первенца Мироновой и Удалова, то он давно женат. Артист в 2021 году связал себя узами брака с архитектором Ксенией Паласис.