Китайские автомобили захватили вторичный рынок: все детали

Chery обошла Geely по перепродажам китайских автомобилей с пробегом в России. testing / Shutterstock.com / Fotodom

В январе–сентябре 2026 года в России сменили владельцев 264 тысячи легковых автомобилей китайских марок с пробегом. Это на 37% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщил в соцсетях аналитик Сергей Целиков. По его оценке, значительную часть рынка формируют относительно свежие машины: более половины перепроданных автомобилей выпущены два–три года назад.

Для сравнения, за первые девять месяцев 2025 года россияне приобрели на вторичном рынке 192 тысячи автомобилей китайских брендов. Лидером по количеству сделок стала Chery. На марку пришлось 51,3 тысячи перепродаж — примерно пятая часть всего сегмента. По сравнению с прошлогодним результатом показатель увеличился на 21%.

Второе место заняла Geely. За девять месяцев было перепродано 46 тысяч автомобилей этой марки, что на 22% больше, чем годом ранее. Доля бренда на рынке подержанных китайских легковых машин достигла 17,4%.

Третью строчку рейтинга занимает Haval: за отчетный период владельцев сменили 39,7 тысячи таких автомобилей. Рост относительно января–сентября 2025 года составил 52%, а доля марки достигла 15%.

Четвертое место досталось Changan, продажи автомобилей с пробегом которого увеличились на 47%, до 18 тысяч единиц. В общей структуре перепродаж китайских машин на бренд пришлось 6,8%. Замыкает первую пятерку Lifan. В отличие от большинства конкурентов, эта марка показала отрицательную динамику: количество сделок сократилось на 4,4%, до 13,8 тысячи автомобилей. Ее доля составила 5,2%.

Вторую часть первой десятки открывает Exeed с результатом около 13 тысяч перепроданных машин. Далее следуют Great Wall и Omoda, показатели которых составили 10,6 тысячи и 10,3 тысячи автомобилей соответственно. В список десяти наиболее востребованных марок также вошли Jetour и Tank. На последнюю пришлось 6,1 тысячи сделок.

Среди брендов, попавших в первую десятку, наиболее заметную динамику продемонстрировал Jetour: число перепроданных автомобилей увеличилось на 112%. При этом за пределами лидирующей группы отдельные марки показали еще более существенный прирост. По данным Сергея Целикова, результат GAC вырос на 163%, а Jaecoo — на 161%. Особенно резко увеличилось количество сделок с подержанными автомобилями Jetta — сразу на 645%.

Отдельно аналитик обратил внимание на возраст машин, представленных на вторичном рынке. На автомобили китайских марок в возрасте двух–трех лет приходится 55% всех перепродаж в этом сегменте. Средний возраст таких транспортных средств немного превышает три года.

Для сравнения, по оценке Целикова, средний возраст легковых автомобилей на российском рынке машин с пробегом в целом составляет около 15 лет. Таким образом, подержанные китайские автомобили заметно моложе основной массы машин, которые продаются на вторичном рынке России.

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