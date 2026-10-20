Evolute i-SKY обновился: запас хода 424 км и амбиции на российском рынке

Дилеры ожидают обновленный электрокроссовер Evolute i-SKY. Фото: пресс-служба бренда

Обновленный электрический кроссовер Evolute i-SKY в ближайшее время появится в дилерских центрах. Серийный выпуск модели уже начался на предприятии в Липецкой области, а первые машины ожидаются в салонах группы компаний «РОЛЬФ» в октябре. Об этом представители дилерской сети сообщили «Автостату».

В одном из центров рассчитывают, что после модернизации доля i-SKY в совокупных продажах бренда Evolute достигнет 10%. Среди основных конкурентов модели называют Geely EX5 и UMO 5.

В модельной линейке Evolute новинка относится к сегменту C и располагается между компактным электрокроссовером i-JOY и флагманским гибридом i-SPACE.

Габариты автомобиля составляют 4685 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1613 мм в высоту. Расстояние между осями достигает 2775 мм.

Внешность обновленного i-SKY формируют выразительные линии капота, высокая боковая линия кузова и рельефные панели. Автомобиль получил полностью светодиодную оптику и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски. Спортивный характер модели дополняют утопленные дверные ручки с электроприводом, система бесключевого доступа, вертикальные задние фонари и крупный спойлер над кормой.

Внутри кроссовера используется отделка текстурированной экокожей. В оснащение входят многофункциональный руль, мультимедийный комплекс с поддержкой подключения смартфона, центральный экран диагональю 14,6 дюйма с высоким разрешением и цифровая приборная панель на 10,25 дюйма.

Среди дополнительных опций предусмотрены панорамная стеклянная крыша, система кругового обзора с камерами на 360 градусов, электропривод двери багажника, бесключевой доступ в салон и беспроводная зарядка мобильных устройств.

Силовая установка Evolute i-SKY развивает 218 л. с. и 310 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 8 секунд.

За питание электромотора отвечает тяговая батарея литий-железо-фосфатного типа емкостью 62 кВт·ч с жидкостной системой охлаждения. На одном заряде кроссовер способен проехать до 424 км. При использовании быстрой зарядки восстановление энергии с 30% до 80% занимает 28 минут.

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