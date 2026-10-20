Почти каждый третий новый автомобиль в Европе - электромобиль: спрос растет

Фото: сайт Deepal Automobile Technology Co. Фото: пресс-служба бренда

В сентябре 2026 года европейский рынок электромобилей продемонстрировал значительный рост: количество регистраций новых машин на электротяге увеличилось на 70,3% относительно того же месяца прошлого года. Как сообщает Reuters со ссылкой на сведения E-Mobility Europe, New Automotive и Fier Automotive, этому способствовали подорожание нефти, государственная поддержка покупателей и расширение ассортимента доступных моделей.

За месяц на 17 крупнейших рынках Европы зарегистрировали 300 202 новых электромобиля. Таким образом, на них пришлось 32,6% от общего числа регистраций новых легковых автомобилей. Иными словами, примерно каждая третья новая машина, вышедшая на европейский рынок, оказалась электрической.

По абсолютному количеству зарегистрированных электрокаров лидировали Германия и Франция. На немецком рынке за сентябрь поставили на учет 88 724 таких автомобиля, что соответствует 34,6% всех регистраций новых машин в стране. Во Франции показатель составил 65 243 электромобиля, а их доля достигла 41,7%.

Наиболее высокое проникновение электрического транспорта по-прежнему отмечается в странах Скандинавии. Безусловным лидером остается Норвегия, где электромобили обеспечили 98,8% регистраций новых автомобилей. В Дании этот показатель достиг 88,8%, в Финляндии — 62,7%, а в Швеции — 49%.

Значительную часть рынка электрические модели заняли и в других европейских государствах. Их доля приблизилась к половине всех регистраций в Ирландии, Португалии, Бельгии и Нидерландах.

Вместе с тем популярность электромобилей в Европе распределяется неравномерно. В некоторых странах спрос на такие машины остается сравнительно низким. Например, в Чехии на них пришлось 11,2% регистраций новых автомобилей, в Италии — 7,6%, а в Польше — лишь 6,2%.

Положительная динамика сохраняется и по итогам девяти месяцев 2026 года. С января по сентябрь включительно в Европе зарегистрировали 1,98 млн новых электромобилей. Это на 38,1% превышает результат за аналогичный период 2025 года.

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