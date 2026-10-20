Дешевле LADA Vesta: в РФ продают бюджетные авто Nissan Sylphy Classic

Бюджетный Ниссан снова в РФ. Richard OD / Shutterstock.com / Fotodom

Китайский седан Nissan Sylphy Classic можно заказать в России по цене от 1,5 млн рублей. Модель рассматривают в качестве альтернативы Renault Logan и Kia Rio, покинувшим российский рынок. Среди ее особенностей — незамысловатая конструкция и атмосферный бензиновый мотор с проверенной временем репутацией. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Одно из наиболее доступных предложений обнаружили в Омске: местная компания готова привезти новый Nissan Sylphy Classic 2025 года выпуска за 1 500 000 рублей. Автомобиль оснащен бортовым компьютером, мультимедийной системой с большим сенсорным дисплеем и кондиционером.

В список оборудования также входят электрические регулировки и обогрев боковых зеркал, запуск двигателя кнопкой, колеса с легкосплавными дисками и салон с отделкой из экокожи. При этом заявленная сумма не обязательно окажется окончательной. На нее могут повлиять изменения валютного курса, расходы на доставку, таможенные платежи, утилизационный сбор и другие сопутствующие затраты. Для сравнения: минимальная цена LADA Vesta с вариатором составляет 1 631 000 рублей.

Во Владивостоке доставку Nissan Sylphy Classic оценивают в 1 620 000 рублей. За экземпляры, уже доступные покупателям, просят от 2 160 000 рублей. Аналогичная стоимость указана в Барнауле за седан 2023 года выпуска, который продается без пробега. Его комплектация проще: предусмотрены тканевые кресла и обычная аудиосистема с монохромным дисплеем.

В Екатеринбурге выставлены на продажу как минимум два автомобиля этой модели. Их стоимость находится в диапазоне от 2,35 млн до 2,4 млн рублей. В оснащение входят тканевая обивка сидений, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном и камера заднего вида. Однако кнопки запуска двигателя и некоторых других дополнительных функций в этих версиях нет.

Под капотом Nissan Sylphy Classic установлен атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра. Он развивает 122 л. с. и 135 Нм крутящего момента. Этот силовой агрегат выпускается с 2005 года, причем за прошедшее время его конструкцию неоднократно совершенствовали.

Мотор оснащен системой распределенного впрыска топлива и цепным приводом газораспределительного механизма с однорядной цепью. Заявленный ресурс цепи может достигать 200–250 тыс. км. Среди конструктивных особенностей также отмечаются усиленные опоры двигателя и доработанные поршневые кольца. При этом в конструкции не предусмотрены турбонаддув и гидрокомпенсаторы, которые могут быть источником характерного стука.

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