Nissan Magnite добрался до РФ: сколько просят за бюджетный кроссовер

В России начались продажи бюджетного кроссовера Nissan. Richard OD / Shutterstock.com / Fotodom

Бюджетный кроссовер Nissan Magnite появился на российском рынке благодаря нескольким дилерам и частным импортерам. О поставках модели сообщает «Российская газета».

Стоимость автомобиля зависит от города и сроков получения. Так, в Благовещенске машину из ближайшей поставки предлагают за 1 682 000 рублей, а в Кемерово цена аналогичного экземпляра достигает 1 950 000 рублей. В Севастополе можно приобрести кроссовер без ожидания: там Nissan Magnite оценили в 2 229 000 рублей. Продавец утверждает, что автомобиль прошел необходимые таможенные процедуры, а утилизационный сбор за него уже внесен.

Для модели предусмотрен единственный вариант силовой установки — литровый двигатель мощностью 100 л. с. В сочетании с бесступенчатым вариатором он обеспечивает расход топлива на уровне 5,6 литра на 100 км. Привод у кроссовера передний.

Все автомобили, представленные в объявлениях, относятся к комплектации SV, занимающей предпоследнюю ступень в линейке оснащения. В список оборудования входят система бесключевого доступа, камеры кругового обзора, климат-контроль и круиз-контроль, подогрев сидений, совместимость с Apple CarPlay и Android Auto, а также светодиодные фары. Кроме того, предусмотрены и другие опции.

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