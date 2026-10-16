Rolls-Royce и Bentley не спасли рынок: продажи люксовых авто в РФ пошли на спад

«Автостат» заявил о снижении продаж новых люксовых авто впервые с начала года. Andrey 69 / Shutterstock.com / Fotodom

В сентябре 2026 года российский рынок новых автомобилей класса Luxury впервые с начала года продемонстрировал снижение. По данным аналитического агентства «Автостат», за месяц было реализовано 52 машины премиального сегмента — на 17,5% меньше, чем в сентябре 2025-го. До этого продажи люксовых автомобилей в стране увеличивались на протяжении восьми месяцев подряд.

В рейтинге марок по итогам сентября первое место занял Rolls-Royce, автомобили которого разошлись тиражом в 19 экземпляров. Незначительно отстал Bentley с результатом 18 машин. Третью строчку заняла Lamborghini — семь проданных автомобилей. Также российские покупатели приобрели пять машин Ferrari, два Maserati и один Aston Martin.

Среди отдельных моделей наибольшим спросом пользовался Rolls-Royce Cullinan: за месяц было продано 14 таких автомобилей. Второе место досталось Bentley Bentayga, который выбрали 10 покупателей. Третьим стал Bentley Continental GT с шестью реализованными экземплярами. В пятерку лидеров также попали Lamborghini Urus с результатом пять машин и Ferrari Purosangue, продажи которого составили три автомобиля.

Несмотря на сентябрьское падение, общая динамика за первые девять месяцев 2026 года осталась положительной. С января по сентябрь в России продали 552 новых автомобиля сегмента Luxury, что на 8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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