Skoda Kamiq продают в РФ: как оснащен и сколько стоит кроссовер

Кроссовер Шкода продают в РФ. Franchesko Mirroni / Shutterstock.com / Fotodom

Кроссовер Skoda Kamiq китайской сборки поступил в продажу в России по цене от 1,8 млн рублей. Машины доступны как из наличия, так и под заказ с доставкой в выбранный город, сообщают «Автоновости дня».

Стоимость китайского Skoda Kamiq на российском рынке начинается с 1,87 млн рублей. Минимальная цена указана для автомобиля 2025 года выпуска, который можно заказать во Владивостоке. В этой версии предусмотрены салон с отделкой из экокожи, мультимедийный комплекс, однозонный климат-контроль, кожаное рулевое колесо, бортовой компьютер, бесключевой доступ и запуск двигателя нажатием кнопки. В других городах цены зависят от комплектации и способа приобретения машины. Так, в Кемерове Kamiq с более простым оснащением, без климатической установки и кожаной отделки, оценили в 1,87 млн рублей. В Иркутске аналогичный автомобиль стоит 1,9 млн рублей. За более богатые версии во Владивостоке и других городах Дальнего Востока просят больше: в Артёме заказать кроссовер можно за 2,1 млн рублей, а в Новосибирске начальная стоимость достигает 2,21 млн рублей. Покупка автомобиля, уже находящегося в наличии, обойдётся дороже. В Москве цены начинаются от 2,41 млн рублей, в Оренбурге — от 2,55 млн. По 2,6 млн рублей за Skoda Kamiq просят в Казани, Набережных Челнах и Екатеринбурге. В Стерлитамаке и Уфе стоимость доходит до 2,648 млн рублей. Наиболее высокие предложения отмечены в Нижнем Новгороде, Воронеже и Архангельске, где кроссовер оценивают в диапазоне от 2,89 млн до 2,99 млн рублей. Независимо от комплектации все представленные автомобили оснащены атмосферным бензиновым двигателем EA211 evo объёмом 1,5 литра и мощностью 110 л. с. В паре с ним работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач, привод — передний. По своей конструкции этот силовой агрегат близок к мотору CWVA объёмом 1,6 литра, который хорошо знаком российским автомобилистам по Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Машины, продаваемые из наличия, обычно уже прошли таможенное оформление. У них также имеются необходимые документы для регистрации в Госавтоинспекции.Ранее сайт KP.RU писал о езде с малым запасом топлива, об обновленном Haval Jolion, о старте производства нового кроссовера Lada.