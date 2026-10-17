509 сил и полный привод: Jetour Traveller 7 оценили дешевле многих конкурентов

На рынок вышел крупный полноприводный кроссовер Jetour Traveller 7

На китайском рынке появился новый кроссовер Jetour Traveller 7. Покупателям предложили восемь вариантов исполнения стоимостью от 139 900 до 179 900 юаней. В пересчете по курсу на 15 октября 2026 года это составляет примерно 1,7–2,2 млн рублей, сообщает Autonews.

Начальная версия модели комплектуется бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра, выдающим 184 л.с. В паре с ним работает семиступенчатая роботизированная трансмиссия, передающая тягу на передние колеса. В аналогичном ценовом диапазоне на российском рынке доступна Lada Vesta с 1,6-литровым мотором в исполнении «Драйв». Стоимость такого седана начинается от 1 759 000 рублей.

Для Jetour Traveller 7 предусмотрен и более производительный двухлитровый двигатель мощностью 254 л.с. Эта модификация оснащается системой полного привода и двумя блокировками дифференциалов. В зависимости от комплектации автомобиль может получить преселективную роботизированную коробку передач или восьмиступенчатый автомат с гидротрансформатором.

На вершине моторной гаммы расположился гибридный вариант C-DM. Его силовая установка объединяет двигатель внутреннего сгорания объёмом 1,5 литра и электромотор, а суммарная мощность достигает 509 л.с. Кроссовер также отличается дорожным просветом в 220 мм. Угол въезда составляет 27 градусов, а съезда — 30 градусов.

В оформлении экстерьера прослеживается сходство с Jetour T2, который продаётся в России с 2024 года. Переднюю часть Traveller 7 украшают круглые светодиодные дневные ходовые огни, соединенные светящейся полосой. Общий облик автомобиля напоминает Land Rover Defender. В салоне предусмотрены беспроводная зарядка для мобильных устройств, камера заднего вида и большой дисплей мультимедийной системы.

Перспективы появления новинки в России пока остаются неопределенными. В официальном представительстве Jetour отметили, что говорить о планах по выводу Traveller 7 на российский рынок еще преждевременно.

На данный момент в России представлены кроссоверы бренда T1, T2, Dashing, X70+ и X90+. Кроме того, осенью 2026 года ожидается начало продаж гибридной версии Jetour T1.

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