Рекорд за рекордом: подключаемые гибриды захватывают российский авторынок

Целиков: продажи электромобилей и гибридов в РФ выросли в 2,5 раза. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

В сентябре 2026 года в России зарегистрировали 10,2 тыс. новых подключаемых гибридов. Это максимальный показатель за весь период наблюдений: результат оказался на 157% выше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

О рекордной динамике сообщил аналитик Сергей Целиков. По его данным, продажи электромобилей за первый месяц осени также увеличились примерно в 2,5 раза в годовом выражении.

Доля обоих сегментов на российском автомобильном рынке продолжает расти. В сентябре подключаемые гибриды заняли 8,3% рынка, а полностью электрические машины — 2,6%. Оба показателя стали рекордными.

Лидером среди подключаемых гибридов по итогам месяца оказался семейный кроссовер Evolute i-Space российского бренда. В сентябре на учет поставили 1733 таких автомобиля. Вторую строчку занял Geely EX5 EM-R с результатом 1348 зарегистрированных машин, а третье место досталось Voyah Free, который выбрали 1008 покупателей.

В пятерку наиболее востребованных моделей также попали Changan Qiyuan A06 и Esteo V27. За месяц зарегистрировали 648 автомобилей первой модели и 590 машин второй.

Положительная динамика наблюдалась и в сегменте электромобилей. В сентябре на государственный учет поставили 3184 новые электрические машины. Это на 155% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 44% превышает результат августа.

Всего за январь - сентябрь 2026 года в России продали 11 550 новых электромобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го показатель вырос на 44,7%.

Ранее в одну из недель сентября совокупная доля электрокаров и подключаемых гибридов на российском рынке достигла исторического максимума. Сергей Целиков тогда также обращал внимание на заметное усиление спроса на подключаемые гибридные автомобили.

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