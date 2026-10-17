Семейный Hyundai из Китая добрался до России: сколько стоит Mufasa

В РФ продают новые Хенде Муфаса. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom

На российском рынке появился еще один среднеразмерный кроссовер для семейных поездок — Hyundai Mufasa. Автомобили поставляют в страну из Китая, а минимальная стоимость модели на одном из популярных сайтов объявлений составляет 2,9 млн рублей, сообщают «Автоновости дня».

По минимальной цене кроссовер 2024 года выпуска без пробега доступен под заказ в Красноярске. За 2 900 000 рублей покупателю предлагают автомобиль в комплектации DLX. В список оснащения входят салон с отделкой из экокожи, кондиционер, система бесключевого доступа, кнопка запуска двигателя и круиз-контроль. Также предусмотрены беспроводная зарядка для смартфона, цифровая приборная панель, многофункциональное рулевое колесо, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном, датчик освещения, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал. Кроссовер комплектуется 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

Машины более свежего, 2025 года выпуска, обходятся заметно дороже даже при заказе из-за рубежа. Так, в Самаре Hyundai Mufasa в версиях TOP и Night Edition TOP предлагают за 4 070 000 рублей. В Екатеринбурге за автомобиль в исполнении LUX того же модельного года просят 4 799 900 рублей.

Есть предложения и для тех, кто не хочет ждать доставки. Например, в Минеральных Водах новый Hyundai Mufasa уже имеется в наличии и выставлен на продажу за 3 599 000 рублей. Продавец не указал конкретную комплектацию, однако сообщил о наличии действующего электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС). Среди заявленных особенностей машины — панорамная крыша, вентиляция передних сидений и возможность регулировать их положение с помощью электропривода.

Независимо от комплектации все Hyundai Mufasa оснащаются исключительно передним приводом. Под капотом установлен атмосферный бензиновый двигатель Smartstream G2.0 MPi объемом 2,0 литра. Его мощность достигает 160 л. с., а максимальный крутящий момент составляет 193 Н·м.

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