Hyundai Santa Fe снова в России: что предлагают

Новые кроссоверы Хенде Санта Фе снова в РФ. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom

В России возобновились продажи кроссоверов Hyundai Santa Fe пятого поколения. На отечественном рынке, где модель была представлена более двух десятилетий, вновь появились сотни новых автомобилей.

При этом стоимость машин заметно различается в зависимости от предложения. Как сообщает издание «Автоновости дня», приобрести Santa Fe в максимальном исполнении Calligraphy можно минимум за 5 млн рублей.

В салоне установлены кресла с обивкой из натуральной кожи наппа черного цвета. Комфорт в поездках обеспечивают двухзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, а также вентиляция кресел водителя и переднего пассажира. Кроме того, предусмотрены обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя.

В перечень оборудования также входят наружные зеркала с электрорегулировками и подогревом, система бесключевого доступа, кнопка запуска двигателя и электропривод багажной двери с функцией автоматического открывания.

Электронное оснащение Hyundai Santa Fe V включает декоративную контурную подсветку салона и цифровую приборную панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма. За мультимедийные функции отвечает система с сенсорным экраном на 10 дюймов, совместимая с Apple CarPlay и Android Auto. Для зарядки мобильных устройств предусмотрена беспроводная площадка, а за качество звучания отвечает аудиосистема премиум-класса Harman/Kardon.

Ранее сайт KP.RU писал о езде с малым запасом топлива, об обновленном Haval Jolion, о старте производства нового кроссовера Lada.