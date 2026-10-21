Больше места и комфорт бизнес-класса: чем удивит новый Voyah Taishan

Идет подготовка к выходу в РФ пятиместного кроссовера Voyah Taishan. Фото: пресс-служба бренда

Компания Voyah готовит к выходу на российский рынок новую версию флагманского кроссовера Taishan, сообщает "Российская газета". Автомобиль с пятиместным салоном планируется вывести в продажу до конца 2026 года.

По техническим характеристикам новинка будет аналогична шестиместной модификации. Кроссовер получит гибридную силовую установку с двумя электродвигателями, развивающими в совокупности 517 л. с. Заявленный запас хода составит 1120 км, при этом исключительно на электричестве автомобиль сможет проехать до 280 км.

Одним из основных отличий пятиместного исполнения станет более вместительный багажник. Для повышения удобства использования спинки сидений второго ряда оснастят механизмом складывания с помощью одной кнопки. Это позволит быстрее освободить дополнительное пространство для перевозки крупногабаритных вещей.

Опубликованные производителем фотографии также демонстрируют особенности заднего дивана. В его конструкции предусмотрен крупный откидной подлокотник, благодаря которому два крайних места можно отделить друг от друга и превратить в индивидуальные кресла. В подлокотник встроены беспроводные зарядные устройства и сенсорная панель. С ее помощью пассажиры смогут управлять дополнительными функциями, включая обогрев, вентиляцию и массаж сидений.

В России модельный ряд Voyah включает четыре автомобиля. Покупателям доступны кроссовер Free, минивэн Dream, седан Passion и флагманский гибридный SUV Taishan.

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