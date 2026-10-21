Creta, которой не было в России: за сколько можно купить рестайлинговый кроссовер

Крета снова продаеься в РФ. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom

Российские автолюбители получили возможность заказать Hyundai Creta второго поколения в рестайлинговом исполнении. Эта версия кроссовера официально на отечественном рынке не продавалась.

По информации «Автоновостей дня», начальная стоимость составляет около 2,6 млн рублей.

Именно такую цену за Creta в максимальной комплектации Premium установила компания из Воронежа, специализирующаяся на доставке автомобилей под заказ. Расчет произведен исходя из курса 85 рублей за доллар и применения льготной ставки утилизационного сбора.

Оснащение включает систему бесключевого доступа, кнопку запуска двигателя, зеркала с электроприводом складывания и отделку салона экокожей. Также предусмотрены мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, цифровая приборная панель, кондиционер и беспроводная зарядка для смартфона. В список оборудования входят электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, панорамная крыша, парктроники и камера заднего вида.

У других продавцов цены на аналогичные автомобили выше. Во Владивостоке за рестайлинговую Creta просят от 2,7 млн до 3 млн рублей, а в Кемерове минимальная стоимость достигает 2,79 млн рублей.

Техническая часть у всех рестайлинговых Hyundai Creta одинакова. Кроссоверы оснащаются атмосферным бензиновым двигателем Smartstream объемом 1,5 литра мощностью 115 л. с., который работает в паре с вариатором. Все представленные автомобили имеют левое расположение руля и передний привод.

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