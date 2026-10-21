Senat, гибридный Tenet Plus и другие: какие новинки встанут на конвейер в РФ

Ряд моделей встанут на конвейер в РФ. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom

Российские автопроизводители намерены расширить ассортимент выпускаемых машин в ближайшие годы. На отечественных предприятиях планируется наладить производство новых моделей брендов Senat, Tenet Plus и Lada. Об этом сообщает Autonews.

Согласно данным Минпромторга, за январь — сентябрь 2026 года производство и продажи автомобилей в России увеличились на 23,4% относительно аналогичного периода прошлого года и достигли 681 тыс. единиц. На продукцию российских марок пришлось 63,8% общего объема.

В течение 2026 года в стране начали работу новые производственные площадки и появились дополнительные модели. На территории бывшего предприятия Toyota запустили выпуск автомобилей Senat, а также представили машины марок Jeland и Tenet Plus. Калининградский завод «Автотор», в свою очередь, приступил к сборке внедорожников Tank 300 и Haval H9.

В Санкт-Петербурге готовят к производству представительский седан Senat 1000, прототип которого показали на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году. Автомобиль получил двигатель V6, полный привод и колесную базу, увеличенную на 20 см. Выпуск модели собираются начать в начале 2028 года на предприятии, где уже производят Senat 900.

Марка Tenet Plus также объявила о намерении выпустить гибридную модель. Ее премьеру ожидают в 2027 году, однако место будущего производства пока не раскрывается. Сейчас автомобили L4 и L6 собирают на двух площадках — на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге и в Калуге.

Еще один проект связан с АвтоВАЗом. Компания планирует в 2028 году приступить к выпуску гибридной версии кроссовера Lada Azimut.

Кроме того, китайский производитель внедорожников 212 рассматривает возможность организации производства в России. По информации Autonews, компания выбирает подходящее предприятие среди отечественных машиностроительных площадок.

Ранее сайт KP.RU писал о езде с малым запасом топлива, об обновленном Haval Jolion, о старте производства нового кроссовера Lada.