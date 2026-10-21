Три бренда изменили цены на новые автомобили в октябре: какие машины в России подешевели

Три бренда изменили цены на новые автомобили в октябре. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

В октябре 2026 года три автомобильных бренда — Changan, Soueast и VGV — пересмотрели рекомендованные розничные цены на некоторые модели, представленные в России. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства , изучив информацию на официальных сайтах дистрибьюторов.

Самое заметное снижение стоимости зафиксировано у кроссовера Soueast S06. В зависимости от комплектации автомобиль стал доступнее на 70 тыс. рублей. Относительное уменьшение цены составило 2–2,3%.

Изменения затронули и VGV U70 Plus. Однако снижение предусмотрено только для версии «Люкс»: ее рекомендованная стоимость уменьшилась на 5,7 тыс. рублей, что эквивалентно 0,2%.

На фоне общего снижения цен единственной моделью, которая подорожала, стал легкий коммерческий автомобиль Changan Star Truck. Его рекомендованная розничная цена увеличилась на 10 тыс. рублей, или на 0,5%.

В «Автостате» уточнили, что приведенные данные отражают исключительно изменения рекомендованных розничных цен. При расчетах не учитывались действующие акции, специальные предложения дилеров и стоимость дополнительного оборудования.

Ранее сайт KP.RU писал о езде с малым запасом топлива, об обновленном Haval Jolion, о старте производства нового кроссовера Lada.