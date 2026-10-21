Toyota RAV4 шестого поколения уже в РФ: сколько стоят и как оснащены кроссоверы

Новые Рав 4 снова в РФ. Stoqliq/ Shutterstock.com / Fotodom

Ко второй половине октября 2026 года количество предложений о продаже кроссоверов Toyota RAV4 нового, шестого поколения в России превысило тысячу. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Наиболее доступный вариант автомобиля обнаружен в Башкортостане: за кроссовер в исполнении Luxury продавец просит от 3,9 млн рублей. В Челябинске, Казани и Воронеже цены на аналогичные машины стартуют с отметки 4 млн рублей.

Основную часть поставляемых в страну RAV4 производят на совместном предприятии FAW-Toyota. Такие автомобили оснащаются атмосферным бензиновым мотором объемом 2,0 литра, развивающим 171 л. с. и работающим в сочетании с полным приводом.

В комплектации Luxury предусмотрены 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, панорамная крыша с электроприводом и сиденья с отделкой из экокожи. В оснащение также входят двухзонный климат-контроль, система бесключевого доступа и мультимедийный комплекс с сенсорным экраном диагональю 15,6 дюйма, поддерживающий Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, автомобиль оборудован системой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем и электромеханическим стояночным тормозом.

Несмотря на официальный уход Toyota с российского рынка, RAV4 продолжает пользоваться широкой представленностью.

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