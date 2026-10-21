Старше 10 лет - дороже ремонт: почему содержание коммерческих авто бьет по бюджету

Fit Fleet: средний чек ремонта коммерческих авто от 10 лет достигает максимума. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

С увеличением срока эксплуатации коммерческих автомобилей растут затраты на устранение неисправностей, а перечень наиболее распространенных поломок постепенно меняется.

Самые высокие средние расходы на один ремонт приходятся на технику старше десяти лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование федерального оператора по обслуживанию корпоративных автопарков Fit Fleet.

Аналитики изучили данные о ремонте коммерческого транспорта за период с 1 августа 2025 года по 31 июля 2026 года, а также расходы компаний на содержание автопарков за первые семь месяцев 2026-го.

Согласно результатам исследования, средний чек за ремонт автомобилей возрастом от 10 до 14 лет достигает почти 17,7 тыс. рублей. Для сравнения, у техники не старше трех лет этот показатель составляет около 10 тыс. рублей. В группе машин возрастом четыре-пять лет расходы в среднем достигают 13,2 тыс. рублей, а у автомобилей от шести до девяти лет — 15,8 тыс. рублей.

При этом за январь — июль 2026 года наибольшие совокупные расходы автопарков были связаны с обслуживанием двух категорий техники: автомобилей младше трех лет и машин возрастом от шести до девяти лет.

Еще одной тенденцией стало сокращение среднего пробега коммерческого транспорта. Если в 2025 году он составлял 25,3 тыс. км, то за первые семь месяцев 2026-го снизился до 19,5 тыс. км. Такая динамика наблюдается во всех возрастных группах автомобилей.

В перечне наиболее распространенных ремонтных работ, без учета планового технического обслуживания, заправки и сезонных услуг, лидируют регулировка углов установки колес и восстановление тормозных механизмов. Последнее включает замену колодок, дисков и других связанных деталей. В пятерку наиболее востребованных направлений также вошли ремонт передней подвески, замена ламп и ремонт двигателя в сборе.

Директор департамента корпоративных продаж Fit Fleet Дмитрий Бабаев отметил, что снижение средних пробегов указывает на стремление компаний бережнее использовать имеющуюся технику. Однако уменьшение интенсивности эксплуатации не отменяет естественного износа автомобилей, который приводит к увеличению стоимости ремонта по мере их старения.

По оценке специалиста, достижение десятилетнего возраста становится важным рубежом с точки зрения затрат на обслуживание. Поэтому корпоративным автопаркам необходимо уделять внимание профилактическим работам и регулярно проверять техническое состояние машин. Такой подход помогает снизить вероятность серьезных поломок и избежать крупных расходов на капитальный ремонт двигателя и систем зажигания.

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