Цены, доходы и отложенный спрос: чего ждать российскому авторынку в 2027 году

Как будет развиваться рынок новых легковых автомобилей в 2027 году. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

В 2027 году российский автомобильный рынок столкнется с непростой экономической ситуацией, сообщает "Автостат". Согласно официальным прогнозам, рост ВВП страны может составить всего 0,7–1,4%. Инвестиционная активность, как ожидается, останется практически на нулевом уровне, а увеличение реальных доходов населения по сравнению с 2026 годом не превысит 1,4%.

Представители дилерских центров и торговых сетей в основном придерживаются сдержанных оценок перспектив продаж новых легковых автомобилей в следующем году. По мнению экспертов, рынок сможет сохранить стабильность благодаря нескольким поддерживающим факторам. Среди них — отложенный спрос, развитие локального производства и государственные программы стимулирования покупок автомобилей.

При принятии решения о приобретении машины россияне прежде всего учитывают ее стоимость, собственные финансовые возможности и общую неопределенность экономической ситуации в стране. Эти обстоятельства могут существенно повлиять на покупательскую активность в 2027 году.

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» подготовили прогноз развития российского авторынка на следующий год, предусмотрев три варианта развития событий: базовый, оптимистичный и пессимистичный. Каждый сценарий учитывает возможное соотношение положительных и отрицательных факторов, действующих на автомобильную отрасль в условиях текущей геополитической и социально-экономической обстановки.

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