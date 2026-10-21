Китай диктует правила: как глобальные бренды перенимают технологии Поднебесной

Какие китайские технологии переняли глобальные бренды. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

Мировые автомобильные концерны все активнее используют инженерные разработки китайских компаний. В частности, Volkswagen рассматривает возможность выхода на европейский рынок с моделями, созданными для Китая. Речь идет об электромобилях и гибридах, в которых применяются технологии китайских производителей, сообщает AutoNews.

Volkswagen начал стратегическое сотрудничество с китайской компанией XPeng в 2023 году. В феврале 2024-го стороны договорились совместно разрабатывать электромобили для китайского рынка. Еще одним направлением партнерства стала China Electrical Architecture (CEA) — электронная платформа для будущих моделей Volkswagen, выпускаемых в КНР. Ее использование должно ускорить внедрение цифровых возможностей и обеспечить удаленное обновление программного обеспечения автомобилей.

Собственные проекты с китайскими партнерами развивает и Audi. Компания сотрудничает с SAIC над электрическими моделями, которые будут построены на платформе Advanced Digitized Platform (ADP). Она предусматривает интеграцию современных ассистентов водителя. Первым автомобилем нового бренда AUDI стал электрический универсал E5 Sportback, презентация которого запланирована на 2025 год.

Техническую основу для следующего поколения автомобилей Smart разрабатывает Geely. В 2019 году китайская компания и Daimler учредили совместное предприятие Smart Automobile. Распределение обязанностей предполагает, что Mercedes-Benz занимается дизайном машин, а Geely отвечает за инженерные решения. Одной из первых моделей такого сотрудничества стал Smart #1 на архитектуре Sustainable Experience Architecture (SEA).

Китайские разработки заинтересовали и группу Stellantis. Концерн приобрел 21% акций Leapmotor, после чего партнеры создали совместную компанию Leapmotor International. На 2026 год намечена разработка электрического кроссовера для Opel с применением технологий Leapmotor. Выпуск модели планируется наладить в Испании.

Сотрудничество с китайскими поставщиками развивает и Ford. Американский автопроизводитель работает с CATL над выпуском аккумуляторов в США. В 2023 году компания объявила о строительстве предприятия BlueOval Battery Park Michigan, предназначенного для производства литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторных ячеек. В июне 2026 года Ford сообщил о запуске сборки первых таких элементов на заводе. Их планируют использовать в доступных по цене электромобилях.

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