Nissan Qashqai снова в России: сколько стоит и как оснащен

Популярный кроссовер Ниссан снова в РФ. Richard OD / Shutterstock.com / Fotodom

Кроссовер Nissan Qashqai вновь появился в продаже на российском рынке. О возобновлении реализации модели сообщает издание «За рулем».

Автомобиль предлагают купить примерно в десяти городах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Чебоксары и Красноярск. Стоимость зависит от места продажи и наличия машины. По информации источника, автомобили из ближайших поставок оцениваются минимум в 1,8 млн рублей. При покупке экземпляра с центрального склада цена начинается от 2,58 млн рублей.

Наиболее дорогое предложение обнаружено в Чебоксарах, где за кроссовер просят до 4,8 млн рублей. При этом в некоторых городах Nissan Qashqai можно приобрести менее чем за 2 млн рублей.

На российском рынке модель доступна в одной комплектации — Leading. В список стандартного оборудования входят бесключевой доступ в салон, запуск двигателя кнопкой, отделка интерьера экокожей и рулевое колесо с кожаной обивкой. Также предусмотрены панорамная крыша, мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль и камеры кругового обзора в сочетании с парктрониками.

Технические характеристики кроссовера соответствуют версии, предназначенной для китайского рынка. Под капотом установлен атмосферный бензиновый двигатель объемом 2,0 литра мощностью 140 л. с. Он работает в паре с бесступенчатым вариатором, передающим тягу на передние колеса.

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