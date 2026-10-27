Китайские электромобили теснят: Грюбель объяснил, что ждет автопром Германии

Грюбель высказался о будущем немецкого автопрома. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom

Немецкая автомобильная промышленность сможет преодолеть нынешний кризис, однако на восстановление потребуется немало усилий. Такую оценку в интервью «Российской газете» представил исполнительный директор компании «Кама», разрабатывающей электромобиль «Атом», Харальд Грюбель, ранее работавший в Mercedes-Benz и Volkswagen.

По мнению эксперта, трудности немецких автопроизводителей обусловлены не только внутренними проблемами компаний, политическими решениями и законодательными ограничениями. Существенное влияние оказывают и глобальные изменения на автомобильном рынке, в частности утрата прежних позиций в Китае.

Как пояснил Грюбель, ранее западные автоконцерны занимали около 70% китайского рынка, однако теперь их доля практически полностью перешла к местным производителям. Одновременно в КНР с 2020 года стоимость топлива выросла вдвое, а доля аккумуляторных электромобилей (BEV) увеличилась примерно с 5% до более чем 35%. Кроме того, в 2026 году китайский автомобильный рынок впервые после пандемии столкнулся со снижением общих продаж: падение достигло 14%.

В этих условиях немецким маркам становится крайне сложно конкурировать с китайскими производителями электромобилей в массовом сегменте КНР. При этом компании из Китая расширяют поставки за рубеж, стремясь компенсировать замедление спроса на внутреннем рынке.

Грюбель также обратил внимание на последствия курса Европы на полный отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году. По его оценке, европейские концерны оказались в сложном положении: они пока не могут на равных соперничать с китайскими брендами в сегменте электромобилей, но одновременно рискуют потерять доходы от традиционных моделей, в производстве которых исторически имели сильные позиции.

Несмотря на серьезность ситуации, исполнительный директор «Камы» уверен, что немецкий автопром сохранится. Однако для этого производителям необходимо пересмотреть рыночную стратегию, в том числе подходы к выбору типов силовых установок и планированию объемов выпуска автомобилей.

Еще одним возможным направлением преобразований Грюбель назвал возвращение к традициям немецкой инженерной школы. По его мнению, возрождение «немецкого инжиниринга» может стать одним из элементов обновления отрасли.

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