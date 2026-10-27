Компания Mitsubishi превратила Outlander во внедорожник: первые детали

Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition. Фото: Мицубиси

Компания Mitsubishi подготовила специальную внедорожную версию кроссовера Outlander под названием Diamond Trail Edition. Как сообщили представители японского автопроизводителя, впервые новинку покажут на тюнинг-выставке SEMA в начале ноября. Марка не участвовала в этом мероприятии с 2012 года.

Посетители выставки смогут увидеть три автомобиля, оснащенных разными внедорожными обвесами. В Mitsubishi уточнили, что все представленные варианты в дальнейшем планируется запустить в серийное производство.

Доработанные бамперы позволили улучшить геометрическую проходимость кроссовера. Угол въезда увеличился с 18,3 до 20,5 градуса, а угол съезда вырос с 22,2 до 23,1 градуса. Кроме того, Diamond Trail Edition получил 18-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами Nexen Roadian ATX и дополнительную пластиковую защиту кузова.

В оснащении модели появился специальный режим движения Rock, предназначенный для преодоления каменистых участков. Он помогает снизить вероятность пробуксовки колес. При включении этого режима мультимедийный экран отображает информацию об угле поворота рулевого колеса, проскальзывании отдельных колес и функционировании системы контроля тяги в режиме реального времени.

Еще одним изменением стала расширенная функциональность системы камер кругового обзора: теперь она работает на скорости до 30 км/ч. В салоне установили новые кресла с водоотталкивающей обивкой.

Технические характеристики Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition производитель пока не обнародовал.

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