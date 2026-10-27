Votour выходит на российский рынок: какие авто могут начать выпускать в Питере

В России появился новый автомобильный бренд Votour. Фото: сайт фоттон

В России появится новая автомобильная марка Votour, созданная при участии холдинга «АГР» и компании Defetoo. О запуске совместного проекта сообщает «Российская газета». Новое направление должно помочь партнерам укрепить позиции в сегментах кроссоверов и внедорожников.

Подробности о будущей линейке Votour, планах по производству автомобилей и сроках начала продаж компании намерены представить позднее. Пока представители проекта не раскрыли дополнительную информацию о выходе марки на рынок.

Сейчас портфель «АГР» и Defetoo включает бренды Tenet, Tenet Plus, Jeland и Esteo. Производственные площадки партнеров расположены в Санкт-Петербурге и Калуге, где осуществляется сборка автомобилей.

Ранее появлялись сведения о подготовке к производству моделей Votour V5 и V6. Предполагалось, что они будут созданы на основе кроссоверов Jetour Dashing, оснащенных двигателями объемом 1,5 и 1,6 литра соответственно. По предварительной информации, выпуск этих машин может начаться на заводе холдинга «АГР» в Санкт-Петербурге.

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