Kia K5 снова в России: сколько стоит седан и как оснащен

Киа K5 снова в РФ. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom

Седан Kia K5, который официально продавался в России около двух лет, вновь доступен для российских покупателей, сообщают "Автоновости дня". По состоянию на октябрь 2026 года на автомобильных классифайдах представлены несколько десятков новых машин. Их можно приобрести из наличия или оформить заказ с доставкой.

Самые доступные предложения по заказу седана начинаются примерно от 3,28 млн рублей. За такую сумму во Владивостоке готовы привезти автомобиль с атмосферным двигателем объемом 2,0 литра мощностью 160 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Оснащение Kia K5 включает кожаную отделку салона, многофункциональный руль, двухзонный климат-контроль и центральную консоль с кнопочным управлением. Также предусмотрены цифровая приборная панель и мультимедийная система с экранами диагональю 12,3 дюйма, разъемы USB-C, камера заднего вида и парковочные датчики спереди и сзади. В список оборудования входят адаптивный круиз-контроль, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и другие опции.

Стоимость доставки аналогичной версии в Новосибирск составляет 3,3 млн рублей, в Казань — 3,48 млн, а в Нижний Новгород — 3,527 млн рублей. В Красноярске автомобиль предлагают за 3,545 млн рублей, в Ростове-на-Дону — за 3,625 млн, а в Москве — за 3,65 млн рублей.

Отдельное предложение есть в Самаре: примерно за 3,15 млн рублей можно заказать китайскую версию Kia K5. Она отличается силовой установкой — под капотом установлен турбомотор T-GDi объемом 1,5 литра мощностью 170 л. с., работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Если выбирать автомобиль из наличия, минимальная цена зафиксирована в Севастополе: седан со 170-сильным двигателем стоит 3,55 млн рублей. В Москве аналогичная машина обойдется минимум в 3,56 млн рублей, а в крупных столичных автосалонах стоимость начинается от 3,7 млн.

В Челябинске и Сургуте представлены автомобили китайской сборки с двухлитровым турбированным двигателем мощностью 240 л. с. и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. В Челябинске за такой седан просят 3,7 млн рублей, в Сургуте — 4,1 млн. В Иркутске аналогичная версия оценена в 4,5 млн рублей.

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