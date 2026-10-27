Дешевле LADA Granta: в РФ готовы привезти гибридный Suzuki Hustler

Сузуки Хастлер продают в РФ. Фото: пресс-служба Сузуки

На российском рынке Suzuki Hustler 2024 года оказался одним из примеров импортных автомобилей, которые по стоимости могут конкурировать с отечественными моделями LADA.

Как выяснили «Автоновости дня», изучив объявление на одном из классифайдов, во Владивостоке предлагают заказатьДешевле LADA Granta: во Владивосток готовы привезти гибридный Suzuki Hustler новый праворульный автомобиль без пробега за 880 тысяч рублей.

Для сравнения, минимальная цена LADA Granta с кондиционером по официальному прайс-листу составляет 1 068 000 рублей. Таким образом, стоимость японского кей-кара заметно ниже, чем у самой доступной версии российской модели.

Предлагаемый к заказу Suzuki Hustler оснащен мягкой гибридной силовой установкой. В ее состав входят атмосферный бензиновый двигатель объемом 0,7 литра мощностью 49 лошадиных сил, вариатор и электрический стартер-генератор. Последний помогает силовому агрегату при начале движения и ускорении, а также возвращает энергию при торможении.

Благодаря этой системе расход топлива в смешанном цикле составляет около 3,5–4,2 литра на 100 километров.

Указанный в объявлении экземпляр также имеет полный привод Suzuki Allgrip. Эта система не предназначена для серьезного бездорожья, однако может повысить проходимость машины на снегу, мокрой траве и рыхлом грунте. Полный привод кроссовера работает по схеме с электромагнитной муфтой на задней оси. В обычных условиях автомобиль движется за счет передних колес, а при их пробуксовке электроника анализирует показания датчиков ABS и скорости вращения колес и подключает заднюю ось. Муфта способна регулировать передачу крутящего момента, обеспечивая необходимое распределение тяги в зависимости от дорожной ситуации.

Оснащение Suzuki Hustler включает мультимедийную систему с большим экраном, однозонный климат-контроль и электрические стеклоподъемники на всех дверях. Также предусмотрены обогрев заднего стекла и сидений, круиз-контроль с ограничителем скорости и многофункциональное рулевое колесо.

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