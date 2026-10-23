Porsche запретил владельцам 911 и 718 ездить: почему так вышло

Владельцам Porsche запретили ездить на некоторых машинах марки. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

Издание Road & Track сообщает, что владельцам ряда моделей Porsche пришлось отказаться от поездок на своих машинах — причиной стал опасный брак в деталях центрального замка колес.

Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) уточняет: отзыв затрагивает 548 транспортных средств 2024 модельного года. В список попали 911 GT3, 911 GT3 RS, 911 Turbo, 911 Turbo S, 911 S/T, 911 Carrera GTS, а также 718 Cayman GT4 RS и 718 Spyder RS. Нынешняя кампания представляет собой продолжение ранее запущенного отзыва.

Изначально отзывная акция стартовала в октябре 2024 года — тогда она касалась 2251 автомобиля того же модельного года. Их владельцам также рекомендовали немедленно прекратить эксплуатацию транспортных средств, подпавших под кампанию.

Расширить отзыв решили после двух новых случаев поломки, зафиксированных в мае и августе. Совместно с поставщиком комплектующих Porsche установил: применявшийся изначально способ выявления дефекта не позволил обнаружить часть потенциально проблемных элементов. Последующая проверка продемонстрировала, что и другие машины могли получить детали из той же партии материалов, не отвечающих требованиям спецификаций.

Специалисты авторизованных дилерских центров проверят систему крепления центрального замка колеса и безвозмездно заменят все некачественно изготовленные компоненты.

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