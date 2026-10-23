Nissan Qashqai Glory теперь в РФ: как оснащен и сколько стоит кроссовер

Nissan Qashqai Glory продают в России от 2,25 млн рублей. Richard OD / Shutterstock.com / Fotodom

На российском рынке набирают популярность китайские кроссоверы Nissan Qashqai Glory, которые теперь можно приобрести как из наличия, так и под заказ. Минимальная стоимость модели составляет около 2,25 млн рублей, сообщают «Автоновости дня».

Самые доступные предложения относятся к автомобилям, которые ввозят по предварительному заказу с оформлением по льготной ставке утилизационного сбора. Цены от 2,25 млн рублей указывают продавцы в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Кирове, Воронеже, Набережных Челнах, Тамбове, Самаре и других городах. За машины, уже доставленные в Россию и готовые к продаже, при аналогичной схеме оформления просят минимум 2,4 млн рублей.

В Красноярске и Липецке стоимость готовых кроссоверов начинается примерно с 2,4 млн рублей. В Екатеринбурге, Воронеже и Брянске цены достигают 2,5 млн рублей. У крупных московских дилеров начальная стоимость без учета скидок составляет около 2,999 млн рублей.

В других регионах встречаются и более дорогие предложения. Так, в Краснодаре Nissan Qashqai Glory выставили на продажу за 3,35 млн рублей. В Брянске и подмосковных Химках стоимость доходит до 3,5 млн рублей, а в Казани за каждый из двух представленных автомобилей просят по 3,6 млн рублей.

В комплектацию входят система бесключевого доступа, кнопка запуска двигателя, отделка салона экокожей и кожаный руль. Также предусмотрены панорамная крыша, мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль и система кругового обзора с парктрониками. Независимо от комплектации китайский Nissan Qashqai Glory оснащается одним силовым агрегатом - атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,0 литра мощностью 140 л. с. Аналогичный мотор применяется на Nissan X-Trail, Renault Koleos и предыдущем поколении Qashqai. В паре с двигателем работает бесступенчатая трансмиссия Xtronic. Привод у всех версий исключительно передний.

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