KAMAZ удерживает лидерство: какие грузовики выбирают на вторичном рынке

Рост рынка б/у грузовиков в РФ. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

С января по сентябрь 2026 года в России приобрели более 159 тыс. грузовых автомобилей с пробегом. По информации аналитического агентства «Автостат», это на 5,8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Положительная динамика наблюдалась и в конце отчетного периода. В сентябре продажи подержанных грузовиков увеличились на 7,7%, прервав двухмесячную полосу снижения.

В рейтинге производителей по итогам девяти месяцев первое место занял российский KAMAZ. На эту марку пришлось свыше 22% вторичного рынка грузовых автомобилей — всего было продано 35,6 тыс. машин.

Вторую строчку занял отечественный GAZ с результатом 12,2 тыс. грузовиков. Третьим стал шведский Volvo: за девять месяцев покупатели приобрели 9,4 тыс. автомобилей этой марки.

В первую пятерку также вошли китайский Shacman и белорусский MAZ. Их результаты составили 9,2 тыс. и 8,5 тыс. машин соответственно.

В модельном рейтинге подержанных грузовиков лидирует Volvo FH. За январь — сентябрь 2026 года на российском рынке было реализовано 6,6 тыс. таких автомобилей.

Второе место досталось китайскому SITRAK C7H, который выбрали 6,2 тыс. покупателей. Следом расположились две модели KAMAZ: грузовик 65115 занял третью позицию с результатом 5,3 тыс. экземпляров, а модель 5490 оказалась четвертой — 4,7 тыс. машин.

Замыкает пятерку наиболее востребованных моделей Mercedes-Benz Actros. За отчетные девять месяцев на вторичном рынке России приобрели 4,2 тыс. таких грузовиков.

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