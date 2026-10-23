ПАЗ удерживает лидерство: какие подержанные автобусы чаще всего покупают в России

Положение на рынке б/у автобусов. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

По информации аналитического агентства «Автостат», с января по сентябрь 2026 года в России приобрели 11 050 автобусов с пробегом. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем рынка сократился на 14,3%. Однако в сентябре наметилась положительная динамика: продажи подержанной автобусной техники увеличились на 3,2%. Рост зафиксирован впервые за восемь месяцев — с февраля.

Лидером среди марок по итогам девяти месяцев стал российский ПАЗ, на долю которого пришлось 47% всех сделок. Покупатели приобрели 5 201 автобус этой марки. Второе место занял отечественный ЛИАЗ с результатом 1 339 машин, а третьим стал белорусский МАЗ — 593 экземпляра. В первую пятерку также вошли российский НЕФАЗ и южнокорейский Hyundai, показатели которых составили 563 и 554 автобуса соответственно.

В рейтинге наиболее востребованных моделей подержанной техники первые три позиции заняли автобусы Павловского автозавода. Первенство досталось ПАЗ-3204: за отчетный период было продано 2 086 машин с пробегом. Незначительно уступила ему модель ПАЗ-3205, результат которой составил 2 072 экземпляра. Третью строчку занял ПАЗ-4234 с показателем 759 автобусов.

Оставшиеся места в пятерке популярных моделей распределились между ЛИАЗ-5292 и НЕФАЗ-5299. За девять месяцев покупатели приобрели 752 автобуса первой модели и 563 — второй. Таким образом, техника ПАЗ сохранила доминирующее положение как в рейтинге марок, так и среди наиболее востребованных моделей на российском рынке подержанных автобусов.

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