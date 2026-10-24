Гибриды исчезают из автосалонов: Evolute, Geely и Voyah приходится ждать

Гибриды приходится ждать в салонах. Фото: пресс-служба voyah

В России резко вырос интерес к подключаемым гибридам, что привело к сокращению запасов популярных моделей у официальных дилеров. Корреспондент Autonews.ru проверил наличие таких автомобилей в крупных московских автосалонах и обнаружил, что выбор машин стал ограниченным.

По информации аналитического агентства «Автостат», в сентябре продажи подключаемых гибридов в стране достигли рекордных 10,2 тыс. автомобилей. При этом высокий спрос уже отражается на доступности отдельных моделей: покупателям приходится выбирать из оставшихся экземпляров либо ожидать новых поставок.

Evolute I-Space

По итогам сентября лидером российского рынка подключаемых гибридов стал Evolute I-Space. Однако сейчас найти этот кроссовер в наличии у дилеров непросто.

В автосалонах «Авилона» пятиместные машины сохранились только с черным кузовом. Семиместные версии полностью распроданы, а поступление следующей партии ожидается до конца октября.

В дилерской сети «Борисхоф» ассортимент несколько разнообразнее. Пятиместный Evolute I-Space доступен исключительно в черном цвете, а семиместный — в черном и белом. Тем не менее свободных автомобилей, не зарезервированных покупателями, осталось всего несколько.

Ограниченное предложение наблюдается и у Major. На момент проверки в наличии были два пятиместных кроссовера — черный и зеленый. Кроме того, дилер располагал двумя семиместными автомобилями, оба оказались черными.

Представители компании объясняют нехватку машин повышенным спросом. На ситуацию также повлияли летние работы по реконструкции завода «Моторинвест» в Липецке, где выпускают автомобили Evolute и Voyah. Сейчас предприятие перешло на двухсменный график, чтобы нарастить выпуск и обеспечить потребности покупателей.

Geely EX5 EM-R

С нехваткой автомобилей столкнулись и продавцы Geely EX5 EM-R — самого популярного иностранного гибрида в России.

Так, в московском автосалоне «Автогермес» на момент проверки не было ни одного кроссовера в начальной комплектации Pro. Покупателям могли предложить только более дорогую версию Max, причем в наличии оставались всего два экземпляра — белый и черный.

В «АвтоСпецЦентре» также отметили, что базовые Geely EX5 EM-R поступают небольшими партиями и быстро раскупаются. Поэтому комплектация Pro временно отсутствовала. При этом в исполнении Max дилер располагал четырьмя автомобилями разных цветов.

Найти Geely EX5 EM-R в наиболее доступной комплектации удалось в Favorit Motors. Однако и там покупателям был доступен только один экземпляр — с серебристым кузовом.

Voyah Free

Дефицит затронул и премиальный кроссовер Voyah Free в обновленном исполнении Спорт+. В «Рольфе» сообщили об ограниченном количестве таких машин и предположили, что следующая поставка состоится в ноябре или декабре 2026 года.

В «Панавто» также подтвердили, что доступных экземпляров осталось мало. В «Авилоне» обратили внимание на высокий спрос на автомобили с черным салоном: покупателям, оформляющим заказ на такую версию, придется ждать до ноября.

При этом Voyah Free продолжает занимать лидирующую позицию в премиальном сегменте российского рынка. Кроссовер стал самым продаваемым автомобилем этого класса как в сентябре, так и по итогам первых девяти месяцев 2026 года.

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