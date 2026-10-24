Электромобиль со звуком V8 за доплату: Mercedes-Benz удивил покупателей AMG GT

Mercedes-Benz сделал имитацию звука V8 платной опцией для AMG GT. Alejandro Camacho B / Shutterstock.com / Fotodom

Компания Mercedes-Benz представила полностью электрический кроссовер AMG GT, оснащенный системой имитации звука двигателя внутреннего сгорания. Как сообщает издание The Drive, в начальной версии GT 53 предусмотрено воспроизведение звучания шестицилиндрового мотора AMG. Покупателям модификаций GT 55 и GT 63 доступна имитация работы двигателя V8, однако за эту возможность потребуется заплатить отдельно.

Технология получила название AMG FORCE Sport+. По информации производителя, звуковые эффекты создавались не путем обычного компьютерного синтеза, а на основе записей реальных автомобилей. Для разработки системы инженеры выполнили свыше 100 измерений и задействовали 16 микрофонов.

В числе машин, использованных в качестве источников оригинальных звуков, оказался Mercedes-AMG GT R поколения C 190. Электронное звучание адаптируется к условиям движения и действиям водителя. Система учитывает ускорение и переключение передач, чтобы добиться более естественного воспроизведения звуков, характерных для мощных двигателей.

В The Drive неоднозначно оценили решение Mercedes-Benz оставить имитацию V8 за пределами стандартного оснащения младшей версии. Хотя звук не является единственным критерием выбора производительного электромобиля, искусственное разделение этой функции между комплектациями вызывает вопросы. По мнению журналистов, такой подход выглядит как чрезмерное стремление автопроизводителя подчеркнуть исключительность наиболее дорогих версий модели.

Практика продажи дополнительных цифровых возможностей уже встречалась и у других автомобильных брендов. Например, BMW ранее предлагала клиентам ежемесячные подписки на подогрев рулевого колеса и сидений, предупреждения о камерах контроля скорости, системы помощи водителю и другие функции. Однако после волны критики со стороны покупателей компания впоследствии отказалась от подобной модели.

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