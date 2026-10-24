Подстаканники и органайзеры своими руками: Skoda разрешила печатать аксессуары

Владельцы Skoda теперь могут сами напечатать детали салона на 3D-принтере. Franchesko Mirroni / Shutterstock.com / Fotodom

Skoda расширила возможности фирменной концепции Simply Clever, предоставив автомобилистам бесплатный доступ к цифровым моделям аксессуаров для самостоятельной 3D-печати, сообщает пресс-служба.

Файлы опубликованы на специализированной платформе. Как отмечает производитель, Skoda стала первым автоконцерном, разместившим подобную коллекцию на этом ресурсе. В подборку включены различные полезные приспособления для салона: подстаканники, органайзеры, контейнеры для хранения мелких вещей, крепления для смартфонов, держатели кабелей и крючки для фиксации небольших предметов.

Для новых моделей Epiq и Peaq предусмотрены и отдельные решения. Владельцы этих автомобилей смогут распечатать вкладыши для штатных отсеков хранения, органайзер центральной консоли, а также подстаканник, предназначенный для установки на складной столик модели Peaq.

Над проектом работали сотрудники инновационного подразделения Skoda, инженеры и дизайнеры марки. Большая часть разработанных аксессуаров подходит к предусмотренным конструкцией автомобиля нишам, поэтому устанавливать дополнительные элементы или вносить изменения в интерьер не придется.

При этом компания оставила пользователям возможность самостоятельно изменять цифровые модели с учетом личных предпочтений. Отзывы владельцев также будут учитываться при дальнейшем развитии проекта и формировании новых подборок аксессуаров.

Коллекция предназначена для широкого круга автомобилистов. Помимо актуального модельного ряда, в том числе Epiq и Peaq, она включает решения для некоторых машин Skoda, производство которых уже завершено.

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