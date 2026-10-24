Ушли, но остались: какие глобальные бренды зарабатывают в России

Rusprofile: девять зарубежных автоконцернов сохранили юрлица в РФ. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

Специалисты аналитической системы Rusprofile установили: не менее девяти иностранных автомобильных производителей, публично заявивших о прекращении работы в РФ, по-прежнему владеют здесь дочерними компаниями. Эти юрлица не только функционируют, но и получают доход. Информацию передает РИА Новости.

Начиная с весны 2022 года зарубежные концерны распорядились своими российскими активами по-разному. Некоторые передали их локальным инвесторам, причем без права последующего выкупа. У ряда компаний дочерние структуры находятся в процессе ликвидации или проходят процедуру банкротства.

В то же время отдельные производители не стали избавляться от российских юрлиц: они продолжают обеспечивать их работу, оформляют товарные знаки и таким образом сохраняют Theoretical возможность вернуться на рынок. Среди них — Toyota, Mitsubishi Motors, Stellantis, Honda и Suzuki. Присутствие этих компаний в России сохраняется в различных форматах.

BMW оставила структуры «БМВ Русланд Трейдинг», «БМВ Лизинг» и «БМВ Банк». Две первые в 2025 году получили выручку порядка 6,5 млрд рублей. Выпуск и поставки автомобилей концерн приостановил, но ранее заявлял, что продолжит обеспечивать запчастями и обслуживанием машины, произведенные для российского рынка.

Hyundai, покинув петербургский завод, сохранила «Хендэ Трак энд Бас Рус» и «Хендэ Кэпитал Сервисез». Также продолжает деятельность «Киа Россия и СНГ», которая принадлежит европейским структурам Kia. Общая выручка этих трех организаций за 2025 год составила около 4,2 млрд рублей.

Volkswagen продал основной российский бизнес, однако входящая в его группу Porsche не отказалась от «Порше Руссланд», «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» и «Порше Центр Москва». В 2025 году они заработали примерно 1,2 млрд рублей. Российские предприятия Renault, Nissan, Mercedes-Benz, Ford, Mazda, Volvo Group и Jaguar Land Rover перешли к местным владельцам, поэтому их деятельность нельзя рассматривать как продолжение работы прежних иностранных собственников.

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