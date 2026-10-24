Купе-кроссовер Volkswagen Teramont X добрался до России: сколько за него просят

Терамонт Икс в РФ. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom

Китайские купеобразные кроссоверы Volkswagen Teramont X начали продавать на российском рынке. Производство моделей организовано на совместном предприятии SAIC-Volkswagen. Как сообщают «Автоновости дня», на одном из популярных сайтов объявлений минимальная стоимость нового автомобиля составляет 5,15 млн рублей.

По такой цене машину предлагают в Москве, где она уже находится в наличии. Согласно информации продавца, речь идет о версии с максимальным набором оборудования. В салоне установлены двухцветные кожаные сиденья, цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем диагональю 12 дюймов.

Оснащение также включает проекционный дисплей, климатическую установку с тремя зонами регулировки температуры, адаптивный круиз-контроль и беспроводную зарядку мобильных устройств. Кроме того, предусмотрены декоративная атмосферная подсветка, камеры кругового обзора и автоматическая парковочная система. Сопоставимая по комплектации машина в Новокузнецке предлагается примерно за те же деньги.

В остальных регионах стоимость Volkswagen Teramont X выше. В Самаре цены стартуют с 5,2 млн рублей, в Краснодаре — с 5,255 млн рублей. В Екатеринбурге, Пензе и Воронеже за кроссовер просят от 5,35 млн рублей, а в Санкт-Петербурге начальная цена достигает 5,479 млн рублей.

Большая часть объявлений приходится на дилерские центры Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Вместе с тем автомобили доступны и в других населенных пунктах, включая Самару, Липецк, Нижний Новгород, Кемерово, Симферополь и Мурманск.

Teramont X — версия Volkswagen Teramont с кузовом в стиле купе. Обычный Teramont ранее официально присутствовал на российском рынке. Габариты модификации X составляют 4917 мм в длину, 1989 мм в ширину и 1729 мм в высоту. Расстояние между осями равно 2980 мм.

Все выставленные на продажу автомобили оснащены двухлитровым четырехцилиндровым бензиновым турбомотором TSI мощностью 220 л. с. Двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией, оборудованной двумя мокрыми сцеплениями. Привод у представленных кроссоверов — полный.

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