682 силы, карбон и цена от $239 тысяч: Cadillac выпустит всего 252 юбилейных Escalade-V

Фото: Cadillac

Компания Cadillac приурочила к своему 125-летию выпуск эксклюзивной модификации флагманского внедорожника Escalade-V, сообщает пресс-служба. Специальное исполнение получило название 125th Anniversary Collector Series и будет относиться к 2027 модельному году. Тираж ограничат 252 экземплярами. Они станут первыми представителями новой серии Collector Series.

Под капотом юбилейного автомобиля установлен бензиновый V8 с механическим наддувом, развивающий 682 л. с. и 884 Нм крутящего момента. Внешность модели дополняют кованые 24-дюймовые диски, карбоновые элементы, тормозные суппорты синего цвета и затемненные логотипы. Кроме того, проекторы, встроенные в корпуса зеркал заднего вида, отображают на дорожном покрытии изображение V8.

В оформлении интерьера сочетаются черный цвет и серый оттенок Sheer Gray. Акценты Santorini Blue, напоминающие о гоночном автомобиле V-Series R, появились на ремнях безопасности и декоративной прострочке. Завершают индивидуальное оформление специальные эмблемы, эксклюзивные коврики и синий брелок для ключей.

Фото: Cadillac

Для кузова предусмотрены два варианта окраски — белый и черный. При заказе покупатели также смогут выбрать VIN-номер, который нанесут непосредственно на кузов, и индивидуальный порядковый номер машины. Эта опция призвана подчеркнуть эксклюзивность каждого внедорожника из ограниченной серии.

По информации Carscoops, стартовая рекомендованная стоимость Cadillac Escalade-V 125th Anniversary Collector Series в США составит 239 тысяч долларов. Однако окончательную цену будет устанавливать дилерский центр. С учетом ограниченного тиража в 252 автомобиля реальные предложения могут оказаться дороже заявленной суммы.

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