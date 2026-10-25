Без сенсорного фанатизма: чем удивит Toyota Highlander за 5,5 млн рублей

Плюсы и минусы Хайлендера. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

Toyota Highlander способен привлечь внимание покупателей сочетанием классических решений и современного дизайна. В отличие от многих новых моделей, кроссовер сохранил физические кнопки и традиционный двигатель внутреннего сгорания. Об особенностях автомобиля рассказывает Autonews.

Внешность Highlander выполнена в сдержанном стиле, который не теряет актуальности со временем. Дизайнеры Toyota отказались от чрезмерно агрессивных деталей, благодаря чему автомобиль выглядит элегантно и может понравиться приверженцам классического автомобильного дизайна.

В салоне производитель также сделал ставку на привычную эргономику. Физические переключатели и стандартный селектор автоматической коробки передач упрощают управление основными функциями. Предусмотрено достаточно отделений для хранения различных мелочей. При этом качество материалов и исполнения интерьера создает впечатление более дорогого автомобиля, хотя стоимость Highlander составляет около 5,5 млн рублей.

Второй ряд сидений обеспечивает комфортные условия для пассажиров. Третий предназначен для двух человек, однако взрослым там может не хватать свободного пространства. Объем багажного отделения достигает 454 литров, что позволяет перевозить различные вещи и достаточно крупные предметы.

Силовая установка включает двухлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 248 л. с., работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Кроссовер не претендует на звание спортивного автомобиля, однако запаса мощности хватает для уверенных ускорений и обгонов. Дополнительными преимуществами при движении по сложным участкам становятся полный привод и дорожный просвет высотой 202 мм.

Ранее сайт KP.RU писал о езде с малым запасом топлива, об обновленном Haval Jolion, о старте производства нового кроссовера Lada.