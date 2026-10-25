Зимняя резина в тепле опасна: эксперт раскрыл, почему

Матвеев: ранний переход на зимние шины грозит их ускоренным износом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Преждевременный переход на зимние шины может привести к их ускоренному износу и снижению безопасности движения. О недостатках использования зимней резины при плюсовых температурах автомобильному изданию «Лента.ру» рассказал эксперт Дмитрий Матвеев.

Специалист пояснил, что зимние покрышки рассчитаны на эксплуатацию при температуре ниже +7 °C. Благодаря натуральному каучуку и специальным компонентам в составе резиновой смеси они сохраняют гибкость даже в морозную погоду.

Однако при прогреве воздуха до +10…+15 °C такая резина становится слишком мягкой. В сочетании с воздействием теплого асфальта это ускоряет стирание протектора, отметил Матвеев. По его словам, при правильной эксплуатации качественные зимние шины могут прослужить три-четыре сезона, но регулярные поездки по сухим и мокрым дорогам в теплую погоду сокращают срок их службы на 20–30%. Кроме того, покрышки могут изнашиваться неравномерно.

Еще одна проблема связана с управляемостью автомобиля. На прогретом асфальте чрезмерно мягкая зимняя резина хуже обеспечивает необходимое сцепление с дорожным покрытием. В результате тормозной путь по сравнению с летними шинами может увеличиться на 10–15%, предупредил эксперт.

Особенности протектора также влияют на поведение автомобиля. Глубокие канавки и разреженный рисунок зимних покрышек предназначены прежде всего для работы на снегу и грязи. На сухой дороге такая конструкция уменьшает площадь непосредственного контакта резины с покрытием. При движении по лужам эффективность отвода воды может снижаться, что повышает вероятность аквапланирования, пояснил Матвеев.

Использование зимних шин в теплую погоду отражается и на расходе топлива. Из-за мягкости резины покрышки сильнее деформируются под нагрузкой, а развитый протектор создает дополнительное сопротивление качению. Чтобы поддерживать скорость, двигателю приходится затрачивать больше энергии. По оценке специалиста, потребление топлива в таких условиях может увеличиться на 3–7%.

Матвеев также обратил внимание на возможные юридические последствия после дорожно-транспортного происшествия. Если при разборе аварии установят, что неподходящие по сезону шины повлияли на управляемость машины или увеличили тормозной путь, это обстоятельство могут учесть при определении причин ДТП. По словам эксперта, подобный фактор способен осложнить получение страховой компенсации, а в отдельных случаях стать аргументом в судебном разбирательстве.

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