Скидки тают, цены меняются: что ждет покупателей автомобилей в России в ноябре

Что будет с ценами в ноябре. emithamkaramuk / Shutterstock.com / Fotodom

В ноябре российским покупателям новых и подержанных автомобилей не стоит ожидать резкого повышения цен. Вместе с тем отдельные модели могут подорожать, а некоторые действующие скидки — исчезнуть. Об этом сообщает портал Autonews со ссылкой на отраслевых экспертов.

На стоимость машин продолжают влиять несколько факторов, включая колебания валютных курсов, расходы на доставку и утилизационный сбор. При этом высокая конкуренция на российском авторынке сдерживает производителей от масштабного пересмотра цен в сторону увеличения.

По оценкам специалистов, существенного расширения скидочных программ к концу года также не ожидается. Вместо этого автокомпании меняют условия отдельных акций и корректируют специальные предложения на конкретные модели.

Так, в октябре Changan, Jeland, Jaecoo и «Москвич» уменьшили размер некоторых скидок. В то же время Evolute, Jetour, Soueast и UMO пересмотрели прайс-листы, предложив покупателям скидки от 50 тысяч до 900 тысяч рублей.

Наиболее привлекательные условия приобретения автомобилей по-прежнему встречаются у машин предыдущих годов выпуска. Эксперты рекомендуют при выборе не ориентироваться исключительно на размер заявленной скидки, а сравнивать окончательную стоимость автомобиля с учетом всех действующих предложений.

Ранее сайт KP.RU писал о езде с малым запасом топлива, об обновленном Haval Jolion, о старте производства нового кроссовера Lada.