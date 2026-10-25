Шаляпин попался на уловки мошенников, Navai отпустили после скандалов, а Лапина осадила Акмаля: главные новости шоу-бизнеса

Шаляпина, Долину и Волочкову использовали мошенники. Фото: Борис Кудрявов/Лариса Кудрявцева

На минувшей неделе ряд российских знаменитостей оказались в центре историй с мошенничеством, судебными разбирательствами и приятными переменами в личной жизни. Прохор Шаляпин объяснил, как его имя использовали для обмана покупателей техники, рэпер Navai вернулся в Россию после прекращения уголовного дела в Казахстане, а фронтмен Jane Air Антон Лиссов рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. Тем временем Наталья Лапина публично осадила Акмаля после оскорблений, а Женя Трофимов впервые стал отцом.

Шаляпина, Долину и Волочкову использовали мошенники

Российские знаменитости Прохор Шаляпин, Лариса Долина и Анастасия Волочкова неожиданно оказались связаны со скандалом вокруг интернет-магазина техники. Продавцы предлагали покупателям гаджеты со скидками и просили внести предоплату. Однако примерно 200 человек остались и без заказов, и без возвращенных денег. При этом в продвижении магазина использовали видео с участием артистов.

Шаляпин рассказал, что ему подарили айфон и попросили записать ролик с вручением. По словам Прохора, он не соглашался рекламировать магазин, но лично приезжал в офис, видел сотрудников и телефоны, поэтому поверил заверениям о законной работе компании. Позже артист признал, что публичность не защищает от доверчивости: «К сожалению, мы такие же доверчивые люди, как и большинство, и тоже доверяем и верим, даем возможность себя обмануть». Представитель Долиной, в свою очередь, заявил, что видео с певицей было и вовсе создано с помощью искусственного интеллекта. Шаляпин призвал пострадавших обращаться в Следственный комитет.

Navai отпустили после скандала

Navai. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

20 октября Navai прилетел в Россию после задержания в Казахстане. Местные правоохранительные органы прекратили уголовное дело о контрабанде наркотиков с ограниченным оборотом по нереабилитирующим основаниям. При принятии решения учли, что правонарушение было совершено впервые, а артист выразил деятельное раскаяние. Самого музыканта выдворили из Казахстана.

После случившегося команда исполнителя занялась пересмотром гастрольного графика. Скандал отразился и на музыкальных показателях: к 20 октября песня Navai «Сгореть» поднялась на 44-е место в чарте TopHit. При этом прекращение дела по нереабилитирующим основаниям не означает, что артист был оправдан судом.

Лапина ответила Акмалю после оскорблений из-за песни «По полюшку»

Акмаль. Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Конфликт Натальи Лапиной и Акмаля перешел в судебную плоскость. Певица требует расторгнуть соглашение об использовании композиции «По полюшку», запретить исполнителю ее использовать и взыскать 600 тысяч рублей с него и двух музыкальных компаний: «Эйс мьюзик» и «Ворнер мьюзик». Суд уже принял иск к рассмотрению.

Поводом для нового публичного заявления стали слова Акмаля со сцены: артист назвал Лапину «собакой сутулой» и заявил, что ей осталось «три понедельника». В ответ певица обвинила его в нарушении авторских прав и назвала «редким, алчным мошенником в авторском праве». По утверждению Лапиной, ее песню использовали без разрешения на протяжении четырех лет, а права на произведение Акмалю не передавали. Она также заявила о намерении добиваться защиты своей чести и достоинства.

Антон Лиссов рассказал о раке и переносе концертов

Антон Лиссов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов сообщил, что у него обнаружили злокачественную опухоль. Летом музыканту удалили новообразование в области горла, а теперь ему предстоит лучевая терапия. Лиссову 47 лет, широкая аудитория также знает его как бывшего бэк-вокалиста Little Big*. Из-за лечения концерты, запланированные на весну 2027 года, перенесли. Ранее приобретенные билеты остаются действительными. При этом выступления в Москве 30 октября и Санкт-Петербурге 1 ноября пока значатся в расписании. Сам музыкант сохраняет настрой выходить на сцену: «Буду петь, как в последний раз, но надеюсь не в последний».

Женя Трофимов впервые стал отцом

Женя Трофимов Фото: личный архив.

Солист группы «Комната культуры» Женя Трофимов сообщил о рождении первенца. Сын Александр появился на свет 18 октября. Музыкант поделился радостной новостью вместе с супругой Софией, с которой знаком уже больше десяти лет. «Результат 14 лет любви. 18 октября на свет появился наш Сашенька, ну или Александр Евгеньевич», — написал Трофимов. Пара поженилась в сентябре 2023 года. Трофимов известен как автор и исполнитель хита «Поезда» группы «Комната культуры», а также песни «Птичка» в исполнении HammAli & Navai.

* — солист группы Илья Прусикин признан иноагентом в РФ.

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