Лед необщения с русскими сломан: кто еще из западных лидеров позвонит в Кремль

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора Фото: REUTERS.

Европейские элиты признают наличие законных интересов безопасности у других крупных государств, но склонны заранее считать российский интерес нелегитимными, агрессивными или не заслуживающими переговоров. В такой логике Россия представляется не равным участником европейской политики, а постоянным изгоем, с которым нельзя строить компромиссный порядок... — так написал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

С ним мы поговорили на Радио «Комсомольская правда».

ЖЕСТКАЯ БОРЬБА

- Вы пишете, что Джеффри Сакс в книге «Стратегические ошибки Европы...» утверждает, что русофобия — не эмоциональная неприязнь к России, а структурное искажение европейской внешней политики. И тут выход один - безоговорочная победа.

- Я бы стратегию Сакса дополнил. Посмотрите периоды войн России с Европой. Когда наши солдаты были в Париже и в Берлине, с Россией считались. И вариант, что европейские политики полагали, что интересы русских не важны, не работал.

- Но не в мирное время?

- Европейцы живут в рамках жесткой борьбы - у них конкуренция серьезная между собой. И национализм растет. В этой ситуации внешний враг на востоке – удобное отвлечение и сплочение.

- Не потому, что в их генах - желание раз в сто лет ходить на восток и с русскими биться?

- Нет, просто так складываются обстоятельства, что в рамках всемирной истории большой враг на востоке в Европе хорошо воспринимается как противник. И через какое-то время в рамках встреч между собой они вдруг начинают считать: мы - элита в мире, на востоке - варвары. И нам раз в столетие приходится силой доказывать, что наши интересы надо учитывать.

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

ПОДОШЛИ К ЧЕРТЕ?

- Мы опять подошли к этой черте?

- В выступлениях ряда европейских политиков мы это видим. Их заявления сводятся исключительно к гарантиям безопасности для Украины. Но не учитываются российские. Они наращивают вооружение, проводят учения, угрожают Калининграду, Санкт-Петербургу... И считают, что это нормально.

- И резко реагируют, как только мы делаем что-то в ответ?

- Тут же появляются возгласы, что русские эскалируют. Но так называемая международная безопасность не терпит подобных перекосов. Как только эту безопасность начинают делать за счет снижения твоей, то долго такая конструкция не простоит. Сейчас многие аспекты стали достаточно критическими.

- Это вопросы стратегической безопасности, связанные с ядерным оружием, с противоракетными комплексами.

ВНОСИТЬ РАСКОЛ

- Три лидера об этом будут говорить?

- Надеюсь, что G3 — встреча в Китае Трампа, Путина и Си Цзиньпина, задачей номер один ставит поговорить о стратегической безопасности в мире.

- У европейцев начался раскол?

- Не просто так звонок финна и норвежца произошел. Все сделали упор на то, что они за Зеленского просили. Но я обратил внимание на три пункта.

- Лед необщения с русскими сломан. Они пошли против собственной системы, против Урсулы фон дер Ляйен, против криков из ЕС. Финн чувствует, что, возможно, станет переговорщиком от Европы. Понимает, что подыгрывает Трампу. И хорошо, что американцы тут помогают нам.

ЧЕЙ СЕВЕР

- Говорили не только об Украине?

- Говорили про свободу судоходства. Финны и норвежцы не должны препятствовать нашему судоходству ни в Балтике, ни в Арктике. Финляндия и Норвегия – две ключевые страны, которые нам могли бы это заблокировать. Финляндия – это Финский залив. У нас с притормаживанием Черного моря много грузов пошло через питерские порты. Там можно пакости нам сделать. А Норвегия - единственная европейская страна в Арктике, кроме Гренландии, которая сейчас под американцами.

- А там - Северный морской путь.

- Вдоль берегов Норвегии - ветка на Европу, на Британию. Контейнерные маршруты, которые раскатывает Южная Корея и Китай, проходят вдоль Норвегии. Кая Каллас кричала, что русские не могут одни эксплуатировать Северный морской путь - должна быть и европейская составляющая. Норвежцы сказали, что не хотят участвовать в будущем инфраструктурном или логистическом противостоянии.

- И это хорошо.

- Это говорит, что мы начинаем Европу делить на отдельные сегменты. Думаю, дальше будут еще ходоки. Другие страны будут договариваться с нами об углеводородах, о других важных для них вещах.

БОРЗАЯ ТРОИЦА

- Так европейское единство подтачиваем?

- Вместе с американцами мы эту чванливость будем разделять. Но пока есть антирусское ядро, «коалиция желающих», Британия, Франция и Германия. Они накачивают деньгами, вооружениями Украину. И сами готовятся вводить войска на Украину под названием «войска сдерживания».

- Есть командование?

- Есть британский генерал, который командует. Деньги выделены на командование - по 200 миллионов в год. Идут крупные логистические учения в Латвии, в Эстонии. Вместе с немцами учат быстро перебрасывать тысячи единиц техники. В Германии прошли крупнейшие со Второй мировой учения воздушно-десантных войск - с десантированием, волнами прыгали, бригадами.

- Серьезно настроены.

- Мы не менее серьезно настроены. Нам главное определить круг тех, кто точно готов с нами воевать. Речь не о НАТО. Речь об отдельных странах.

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